تقویت و شناسایی بازی های بومی و محلی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار شامگاه چهارشنبه در مشهد مقدس و در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت فدراسیون ورزش روستایی و عشایری و بازی های محلی در سطح کشور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ما تقویت و شناسایی بازی های بومی ومحلی در کل کشور است و به همین منظور تاکنون جشنواره های مختلف ورزشی در حوزه بازی های بومی و محلی در سطح ملی و استانی برگزار کرده ایم.

وی گفت: تلاش داریم تا بازی های محلی کشور را در مجامع بین المللی به ثبت برسانیم و با این اقدام باعث حفظ ارزش ها و فرهنگ بومی کشورمان شویم.

معاون توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تلاش داریم تا بازی های محلی کشور را در مجامع بین المللی به ثبت برسانیم و با این اقدام باعث حفظ ارزش ها و فرهنگ بومی کشورمان خواهیم شد.

وی یکی از اهداف راهبردی این وزارتخانه را توسعه ورزش دانش آموزی دانست و اظهار کرد: توسعه ورزش دانش آموزی پشتوانه ای قوی برای ورزش قهرمانی است و وزارت ورزش و جوانان برای تحقق این هدف خود مراکز استعدادیابی را در سراسر کشور فعال کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ مرکز استعدادیابی در حوزه ورزش قهرمانی گفت: توسعه ورزش همگانی باعث سلامت جسمی دانش آموزان شده و این مسئله پشتوانه ای برای ورزش قهرمانی کشور است.

شعبانی مهر با اشاره به تفاهم نامه ای میان دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بحث تربیت بدنی دانش آموزان، تصریح کرد: یکی از مهم ترین همکاری های این دو وزارتخانه در اختیار قرار دادن فضاهای ورزشی به آموزش و پرورش است.

وی ورزش خراسان رضوی را در ابعاد مختلف جزء بهترین ها در کشور دانست و اضافه کرد: ورزش خراسان رضوی به لحاظ زیرساخت ها، فضاهای ورزشی، وجود قهرمانان ورزشی، علاقه مندی عمومی و ... نسبت به سایر استان های کشور شرایط رو به رشد و بهتری دارد.