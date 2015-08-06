اظهارات کریستی در مورد تسلیح اعراب علیه داعش تبلیغات انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری آناتولی، کریستی در گفتگو با شبکه سی ان ان گفته بود: ما باید به موفقیت های متحدان خود در منطقه توجه داشته باشیم، بنابراین اولین و بهترین جایگزین برای ما به جای اعزام نظامیام آمریکا به میدان، مسلح کردن اردن، مصر، امارات و عربستان است.

در واکنش به این اظهارات نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حسن المومنی استاد مطالعات بین الملل دانشگاه دولتی اردن گفت: اظهارات کریستی جدید نیست، اوباما نیز سیاست عقب نشینی تدریجی از منطقه را در پیش گرفت و در مبارزه با داعش به متحدان منطقه ای تکیه کرد، ما در حالی شاهد اظهارات کریستی هستیم که آمریکا در جنگ علیه داعش مشارکت عملی ندارد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل، تغییر سیاست آمریکا در منطقه در صورت حصول هر گونه تغییرات مربوط به منافع این کشور را بعید ندانست.

از سوی دیگر فایز الدوری تحلیلگر مسائل نظامی در واکنش به اظهارات کریستی عنوان کرد: این پیام های انتخاباتی برای مردم آمریکاست و موضوع منطقی این است که کشورها به دنبال منافع ملی خود باشند. این کشورها به دنبال حفظ امنیت در داخل مرزهایشان هستند و خارج از مرزها نیاز به هماهنگی دارند که این هماهنگی نیاز به دستور آمریکا دارد.

گفتنی است اردن در ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا که از آگوست گذشته حملات خود علیه مواضع داعش در عراق و سوریه را شروع کرده است، مشارکت دارد.