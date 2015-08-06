ضمیمه جوان روزنامه ایران نوشت: علی، هفت سال است که در آشپزخانه یکی از هتل‌های تهران کار می‌کند:« کارم را پس از دیپلم و پایان دوران سربازی در یک آشپزخانه برای شستن ظرف شروع کردم. هدفم ورود به فضای آشپزخانه و آشنایی با ابزار، وسایل و حرفه آشپزی بود. دنیایی که از کودکی به آن فکر می‌کردم و با فکرش هم لذت می‌بردم.»

او که تحصیلاتش را در سطح دیپلم نگه داشته است، تجربه را در این رشته مهمتر از تحصیل می‌داند:« هرچند که آشپزی فقط یک مهارت تجربی نیست و باید علم طبخ غذا را داشت و به صورت تئوری با اصول اولیه آشپزی آشنا شد، اما داشتن تجربه در شیوه ترکیب مواد اولیه و پخت یک غذا نقش پررنگی دارد. در گذشته آشپزها بیشتر با تجربه وارد این شغل و حرفه می‌شدند، اما امروزه این شغل با افزایش تنوع غذاها و ورود غذاهای فرنگی به حریم غذاهای سنتی به یک حرفه تخصصی تبدیل شده است که باید با اصول و دانش آن آشنا شد.»

علی معتقد است این کار زنانه مردانه ندارد:« بعضی از مردها آشپزی را کاری زنانه می‌دانند و پایشان را از پشت منقل فراتر نمی‌گذارند و جز سیخ جوجه و کباب و بادبزن ابزار دیگری از آشپزخانه در دست نمی‌گیرند. این در حالی است که دوره تفکیک شغل آشپزی گذشته و این حرفه زنانه مردانه ندارد.»

آشپز با سرآشپز فرق دارد

به گفته این جوان، آشپزی و سرآشپزی تفاوت زیادی با هم دارند:« برای آشپز شدن تجربه و تخصص ضروری است. اما تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک الزامی‌ ندارد. اما یک سرآشپز علاوه بر تجربه و تخصص باید دارای تحصیلات دانشگاهی باشد و با حضور در مراکز مختلف آموزشی مدارک مرتبط مورد نیاز را کسب کند.»

علی که خود مدارک زیادی از آموزشگاه‌های مختلف دارد و با نحوه طبخ انواع غذاهای دریایی، فرنگی و ایرانی آشناست، سرآشپز را اینگونه تعریف می‌کند:« کسی که تحصیلات و علم کافی درباره هنر آشپزی دارد. یک سرآشپز با محصولات و مواد اولیه و کیفیت مواد و تاثیر آنها بر طعم و عطر غذا آگاه است. با مراحل آماده سازی طبخ از «بی‌خس کردن» گرفته تا «قبضه کردن» و «مرینیت کردن» به طور کامل آشناست. به طور کلی سرآشپز ، مدیر آشپزخانه است که باید تمامی ‌نکات ایمنی و بهداشتی آشپزخانه را رعایت کند و به طبخ انواع غذاهای ایرانی و فرنگی و آماده سازی اردورها و طراحی غذاها آگاهی کامل داشته باشد.»

او درباره آشپزخانه هتل‌ها می‌گوید:«در آشپزخانه هتل‌ها معمولاً تعدادی از آشپزها مشغول به کار هستند که هر کدام وظیفه خاصی برعهده دارند. گروهی مسئول آماده‌سازی مواد اولیه هستند و گروهی مسئول سالادها و دسرها و گروهی دیگر نیز کار طراحی و تزئین مواد را برعهده دارند. در این میان بین وظایف سرآشپز ایرانی و سرآشپز فرنگی نیز تفاوت زیادی وجود دارد. همانطور که از نامش پیداست یکی مسئول طبخ و آماده سازی غذای ایرانی و دیگری مسئول پخت و آماده سازی غذای فرنگی است.»

اوستا شاگردی کنید

علی می‌گوید:« همه این مَثَل را شنیده‌ایم که می‌گویند کار را باید از کاردان یاد گرفت و یا کار را به کاردان سپرد، من به شخصه کارم را با شاگردی شروع کردم. کار در آشپزخانه باعث آشنایی بیشتر و زودتر من با وسایل آشپزخانه شد. در همان اوایل فهمیدم که با آبگردان چکار می‌کنند و ملاقه چه نقشی در آشپزی دارد. با تفاوت چاقوی اردورزنی و چاقوی معمولی و پوست کن آشنا شدم. پس از آن بود که وارد دنیای اوستا شاگردی شدم. اما فقط به این شیوه اکتفا نکردم. دو راه برای خود انتخاب کردم. تحصیل تئوریک در دانشگاه یا آموزشگاه. با شرایطی که داشتم در آموزشگاه‌های مجاز شرکت کردم و مدارکی کسب کردم که در حضور و فعالیت من در آشپزخانه هتل نقش مهمی‌ داشت.»

این آشپز جوان معتقد است:«جوان‌ها باید بدانند که چه می‌خواهند و از کجا باید شروع کنند. من پیشنهاد می‌کنم که از شرکت در دوره‌های آشپزی شروع کنند. این دوره‌ها رمز و رازهای آشپزی را آموزش می‌دهند. ضمن اینکه شرکت در این دوره‌ها باعث تقویت روابط شخصی با افرادی می‌شوند که می‌توانند در این مسیر شما را یاری دهند. علاوه بر این مطالعه کتاب و مجلات مختلف آشپزی و مراجعه به سایت‌های آشپزی نیز اطلاعات مفیدی در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.»

علی، فوت کوزه‌گری را در شناخت ریزه کاری‌های آشپزی می‌داند:« یک سرآشپز باید با اصول ادویه زنی، تهیه انواع دسر و سالاد، شناخت انواع ماهی‌ها و طبخ غذاهای دریایی، غذاهای گوشتی، دورچین مخصوص غذاهای ایرانی و تفاوت آن با دورچین مخصوص غذاهای فرنگی، میزان طبخ سبزیجات در هر غذا و دانش مواد خام آشنایی داشته باشد.»

حرفه‌ای در حد بین‌المللی

وقتی از علی درباره وضعیت اشتغال این حرفه و میزان درآمدش در کشور و خارج از کشور می‌پرسم با تکان سری که حاکی از رضایت است پاسخ می‌دهد:« جوان‌ها نگران این موضوع نباشند. موفقیت در این حرفه نیز همچون حرفه‌های دیگر به میزان تبحر و تخصص فرد بستگی دارد. هرچقدر میزان دانش و مهارت شما بیشتر باشد به همان اندازه شانس موفقیت شما بیشتر می‌شود. یک آشپز تاره کار که دوره‌های لازم را سپری کرده و مهارت‌های کافی را کسب کرده است به راحتی می‌تواند کارش را در یک ساندویچی و فست فودی شروع کند. این فرد کم کم می‌تواند با کسب تجربه و افزایش سابقه، مسئولیت آشپزی رستوران‌های لوکس و مجلل و هتل‌ها را به عهده بگیرد.»

او همچنین به اخذ مجوز آموزشگاه آشپزی اشاره می‌کند:« تاسیس آموزشگاه یکی دیگر از کارهایی است که جوانان می‌توانند پس از کسب دانش و تجربه به عنوان یک شغل به آن فکر کنند.»

از این جوان درباره میزان درآمد یک آشپز سؤال می‌کنم:«میزان درآمد با میزان تخصص و تبحر رابطه مستقیمی‌ دارد. قطعا کسی که در یک هتل کار می‌کند با کسی که در یک فست فودی کار می‌کند و کسی که آشپز یک رستوران لوکس است و حتی کسی که آشپزخانه دارد، درآمد یکسانی ندارند. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که آشپزی از جمله مشاغلی است که در کل دنیا بازار خوبی دارد. گفتنی است که مدارک فنی و حرفه‌ای ایران از اعتبار بین‌المللی برخوردار است و کسی که این مدرک را داشته باشد هیچ وقت و در هیچ کجای دنیا بیکار نخواهد ماند و می‌تواند به عنوان یک آشپز از درآمد و اعتبار خوبی برخوردار باشد.»

حرفه‌ای آشپزی کنید

علی می‌گوید حرفه‌ای آشپزی کنید. آشپزی حرفه‌ای تکنیک خاصی برای خود دارد:« همیشه می‌گویند غذایی که با عشق پخته می‌شود عطر و بوی بهتری دارد. معنی این جمله این است که آشپزی کردن باید برایتان لذت بخش باشد. بنابر این عشق و علاقه را چاشنی غذاهای خود کنید و به آن به چشم یک وظیفه نگاه نکنید. این حس را حتی زمانی که در یک رستوران و یا هتل آشپزی می‌کنید نیز داشته باشید. اگر تازه کار هستید و قصد تمرین دارید سعی کنید از غذاهای سبک و راحت تر شروع کنید. پخت و تهیه غذاهایی را برای شروع کار انتخاب کنید که متناسب با توانایی و دانش شما باشد. کم کم موفقیت‌های خود را افزایش دهید و به تجربه‌های خود در طبخ غذاهای متنوع اضافه کنید. اینگونه قطعا آشپز ماهری خواهید شد.»