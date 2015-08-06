مصرف ادویه عامل عمر طولانی انسان

به گزارش خبرنگار مهر، یک مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف غذاهای تند و پرادویه خطر مرگ ناشی از بیماری های خاص مانند سرطان، بیماری ایسکمیک قلب و بیماری های تنفسی را کاهش می دهد.

تاکنون مطالعات زیادی در مورد خواص درمانی فلفل و غذاهای تند صورت گرفته که همه بر نقش موثر این ماده در جلوگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری ها، چاقی و مشکلات قلبی اذعان دارند.

بسیاری از مطالعات قبلی نشان داده اند که برخی از عوامل فعال زیستی در ادویه جات مانند کپسایسین می تواند اثرات مفیدی برای سلامت بدن داشته باشد.

براساس مطالعه جدیدی که در چین انجام شده، محققان اعلام کردند که احتمال مرگ افرادی که به طور منظم، ۳ الی ۷ بار در هفته غذاهای تند مصرف می کنند، ۱۴ درصد کمتر است.