فرمانده جدید انتظامی قروه معرفی شد/ افتتاح کلانتری ۱۲ قروه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و طی مراسمی سرهنگ رضا رمضانی از سمت فرماندهی انتظامی قروه تودیع و به سمت معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی کردستان منصوب شدند و سرهنگ حسین رضا رشیدی نیز به عنوان فرماندهی انتظامی قروه معرفی شد و سرهنگ علی اصغر رضایی آرام از سمت جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی قروه تودیع و سرگرد شیرزاد عزیزی در این سمت معرفی شد.

همچنین در این مراسم، کلانتری ۱۲ قروه با مبلغی بالغ بر ۴۷۰ میلیون ريال با گنجانده شدن کلیه پلیس های تخصصی در این حوزه جهت افزایش امنیت و ضریب امنیت در منطقه با زیرساختهای لازم و در قالب طرح مکنا در یک حوزه استحفاظی با دو اکیپ تخصصی که دارای واحدهای دایره اطلاعات، تجسس، قضایی، پشتیبانی و ... می باشد افتتاح گردید.

کسب رضایت مردمی عامل موفقیت نیروی انتظامی است

فرمانده سابق انتظامی شهرستان قروه در جریان برگزاری این مراسم طی سخنانی گفت: ایجاد آرامش و امنیت برای مردم از بارزترین وظایف و کارهای نیروی انتظامی است.

سرهنگ رضا رمضانی اظهار داشت: در مدت دو سال خدمت در این شهرستان کسب رضایت مردمی عامل اصلی موفقیت نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه توجه به لزوم امنیت در جامعه لازم و ضروری است افزود: اولین و مهم ترین موضوع در برنامه کاری بنده از ابتدای ورودم به نیروی انتظامی قروه، برنامه ریزی در راستای مقابله جدی با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به منظور پیشگیری از جرایم و تأمین آسایش و رفاه و امنیت عمومی مردم بود.

رمضانی به کارگیری مدیران مؤمن و مجرب در رأس امور و تعامل دوسویه با دستگاه های قضایی و دیگر ارگانهای مرتبط را عامل اصلی موفقت نیروی انتظامی شهرستان دانست.

وی به یکنواخت سازی واحدهای اجرایی کلانتری و پاسگاه های شهرستان و ساماندهی و راه اندازی کلانتری ۱۲ شهری اشاره کرد و یادآور شد: برای این امر هزینه ای بالغ بر ۴۷۰ میلیون ريال صرف شده است.

رضا رمضانی در ادامه به خلاصه عملکرد دو ساله نیروی انتظامی قروه در مقایسه با مدت مشابه پرداخت و عنوان کرد: ار لحاظ بعد پیشگیرانه در وقوع انواع جرایم خشن و افزایش کشفیات و تأمین امنیت عمومی طرح های بسیاری در خصوص انتظام بخشی ترافیکی و امنیتی شهرستان اجرا که ماحصل و بازخورد آن را می توان به کاهش ۱۸ درصدی جرایم خشن و انواع سرقتها که تأثیر بسزایی در جامعه دارند اشاره کرد.

وی همچنین از کاهش ۵ درصدی تصادفات درون شهری علیرغم افزایش تعداد خودروها در سطح شهر، افزایش ۱۳۷ درصدی کشفیات مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، افزایش ۱۰۸ درصدی کشفیات سلاح غیرمجاز، کاهش ۵۱ درصدی جمع آوری محصولات ضدفرهنگی باتوجه به برخوردها و کنترل های صورت گرفته که موجب کمتر عرضه شدن این محصولات شده است، افزایش ۲۹ درصدی کشفیات تجهیزات ماهواره و افزایش ۵۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق خبر داد.

حرکت در جهت بهبود امنیت شهرستان در اولویت

در ادامه این مراسم فرمانده جدید انتظامی قروه با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم آن طوری که شایسته و بایسته است خدمت کنیم، اظهار داشت: در پی آنیم که در راستای تدابیر ابلاغی و برنامه و خط مشی اعلام شده جهت بهبود امنیت در منطقه حرکت کنیم.

سرهنگ حسین رضا رشیدی به اعلام برنامه های کاری خود پرداخت و تصریح کرد: تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در رأس امور کارها قرار داشته و با تعامل و همدلی شواری تأمین و شورای اداری و نهادها و همچنین استفاده از رهنمودهای ائمه جمعه شهرستان امید داریم به سمت یک منطقه آرام پیش رویم.

وی حفظ کرامت و انسانیت شهروندان، توجه به معیشت کارکنان ناجا، حفظ شأن و منزلت و اقتدار نیروی انتظامی، برخورد مقتدرانه با ارذل اوباش، مزاحمان خیابانی و هنجارشکنان، برخورد مقتدرانه با خاطیان مخل نظم امنیت در جامعه را از دیگر برنامه های کاری خود دانست و گفت: این برنامه ها و تدابیر کاری با همکاری و تعامل یکدیگر است که محقق شده و به اجرا می رسد.

نقش بالای نیروی انتظامی در تامین امنیت

امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه نیز در ادامه این مراسم با عنوان اینکه اسلام اولین امپراطوری ابداع پلیس بود، بیان کرد: سیمای تربیتی پلیس ایران بر این حکایت است که اگر خود را دوست داشته باشی خدای خود را نیز دوست خواهی داشت.

ماموستا یداله محمدی گفت: سرداران سرافزار ایران در همه جا بر علیه کفر جنگیده اند و ۳۷ سال است که این سبزپوشان در عرصه های مختلف در تنگنا بوده اند و حال با اقتدار این عزیزان منطقه خاورمیانه در ید قدرت نیروی انتظامی است و این افتخار با رهبری قدرتمند ایران بوده که سربازانی بزرگوار آن را پایش می کنند.

وی با بیان اینکه با قرآن عهده بسته ایم و همان گونه که شریعت تعیین کرده است پیش می رویم تصریح کرد: پلیش کشور ما ترسناک نیست بلکه رئوف و مهربان می باشد و همین امر باعث شده است که مردم همه امور را به آنان بسپارند.

محمدی یادآور شد: نیروی انتظامی و امنیتی رئوف مردانی هستند که امنیت را با جانشان حفظ کرده اند درست همان گونه که پیامبر اسلام عمل کردند.

وی با اشاره به اینکه امروزه همه علیه اسلام شده اند اظهار داشت: همه دشمنان اسلام فهمیده اند که جز با اسلام نمی توان اسلام را از بین برد لذا این اسلامی که به نام اسلام برخواسته و به کشتار مردم بیگناه دست می زند شیطانی بیش نیست.

به گفته ماموستا محمدی نیروی انتظامی باید مثل همیشه نگاه ذره بینی داشته و همچنان در جهت حفظ امنیت در جامعه تلاش کند.

وی در خاتمه گفت: ایران قدرتی بی مثال در منطقه و جهان اسلام است و هرگز سر تعظیم فرود نخواهد آورد و با معامله ای درست و صحیح به دنبال کسب منفعت است.