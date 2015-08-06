دستور استاندار لرستان برای بررسی آتش سوزی جنگلهای قلب زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال آتش سوزی های سالجاری جنگلها و مراتع استان لرستان به ویژه حریق سه روزه جنگلهای کوهدشت استاندار لرستان به موضوع ورود پیدا کرده و ضمن تاکید بر بررسی ابعاد حوادث خواستار تهیه گزارشی جامع در این زمینه توسط متولیان امر شد.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه در جریان هر آتش سوزی مقدار زیادی از جنگلهای استان لرستان از بین می رود اظهار داشت: هر بار به دنبال آتش سوزی مناطق مختلف است، جنگلهای یک منطقه از بین می رود که این امر موجب دردسر جدی برای اکوسیستم های طبیعی استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع آتش سوزی جنگلهای استان بررسی آن را به شورای تامین لرستان خواهیم برد ادامه داد: اگر عمدی در رابطه با آتش سوزی جنگلها در کار باشد باید فرهگسازی لازم برای جلوگیری از این روند صورت گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر لزوم ریشه یابی موضوع آتش سوزی جنگلهای استان تصریح کرد: اگر فرهنگسازی و ریشه یابی لازم صورت گیرد دیگر شاهد وقوع این گونه اتفاق ها در سطح جنگلهای استان نخواهیم بود.

بازوند به آتش سوزی جنگلهای کوهدشت اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه روند به گونه ای شده که آتش تاکنون کنترل نشده است گفت: متاسفانه آتش سوزی از صبح سه شنبه هفته جاری شروع شده و تا امروز ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر برای مهار این آتش سوزی در این منطقه حضور دارند یادآور شد: جنگلهای لرستان در مناطق صعب العبور قرار دارند و این امر کار مهار آتش را سخت کرده است.

استاندار لرستان گفت: برای پیشگیری از آتش سوزی جنگلهای لرستان نیازمند کار فرهنگی در استان هستیم.

بنابراین گزارش از ساعت ۱۰صبح روز سه شنبه هفته جاری آتش سوزی در منطقه «هرین خلیفه» در هفت کیلومتری شرق کوهدشت شروع و به ارتفاعات چنگری کشیده شده و پس از آن به منطقه دالاب و کشماهور رسیده است.

به گفته بخشدار مرکزی کوهدشت بیش از ۵۰۰ هکتار از جنگلهای این منطقه در آتش سوخته است.

سرمایه ای که از دست می رود

وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی و غیرکارشناسی هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

این در حالیست که جنگلهای بلوط لرستان هر ساله در کابوس آتش سوزیهای تابستان می سوزند ولی امسال گویا آتش بیشتر از سال گذشته به سر وقت بلوط ها آمده است.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنابر بررسی های صورت گرفته سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

لرستان جزو سه استان اول کشور در زمینه وقوع آتش سوزی جنگلها

این وضعیت در حالیست که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع گفته است که میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در بهار سال جاری در استانهای فارس، کرمان و لرستان بیشتر از سایر مناطق کشور رخ داده است.

روند آتش سوزیها در جنگلها و مراتع لرستان در حالی استمرار دارد که بر اساس اظهار نظر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان طی سال گذشته بیش از ۳۵۰ هکتار از جنگلهای لرستان بر اثر آتش سوزی از بین رفته است.

مهرداد بهاروندی همچنین گفته بود که طی سال ۹۲ نیز بیش از هزار و ۶۸۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان لرستان دچار حریق و آتش سوزی شده است.

آتش سوزی ها در جنگلهای بلوط قلب زاگرس در حالیست که اخیرا لرستان به عنوان یکی از سه استان اجرای مانور مقابله با آتش سوزی مراتع و جنگلها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور انتخاب و این مانور در خرم آباد با حضور قائم مقام سازمان محیط زیست برگزار شد.

استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.