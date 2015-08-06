دعوت از ظریف برای سخنرانی در جمع احزاب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان رئیس هیئت برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب در جلسه امروز پنجشنبه این مجمع با اشاره به سالروز فرمان مشروطیت اظهار کرد: احزاب در ایران همزاد پارلمان ایجاد شده اند اما جای سئوال است که چرا تاکنون احزاب با وجود وقوع مردمی ترین انقلاب در ایران و پس از ۳۷ سال به جایگاه واقعی خود نرسیده اند.

وی با اشاره به انتخابات امروز این تشکل افزود: امیدوارم امروز کسانی برای خانه احزاب انتخاب شوند که حداقل شاخصه های حزبی را داشته باشند.

کواکبیان گفت: پس از برگزاری دو جلسه از مجمع فوق العاده خانه احزاب و اصلاح برخی مواد اساسنامه برای ۱۸۶ حزب با سه امضا دعوتنامه ارسال کردیم و امیدواریم اعضای شورای مرکزی خانه احزاب انتخاب شوند.

وی ادامه داد: خدا را شکر مجمع عادی خانه احزاب در شرایطی برگزار می شود که نظام جمهوری اسلامی با توافق هسته ای اقتدار خود را در صحنه بین الملل به اثبات رساند. انشاالله با پشتوانه همه ملت و همچنین احزاب کشور، برجام جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد و تمام منویات رهبر معظم انقلاب و مسئولان نظام محقق خواهد شد.

رئیس هیئت برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب تاکید کرد: همه احزاب کشور اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل پشتیبان برنامه نظام جمهوری اسلامی در توافق هسته ای هستند و هیچ اختلافی با هم ندارد.

وی با دعوت از محمد جواد ظریف برای سخنرانی و پاسخگویی در خصوص موضوع توافق هسته ای در جمع احزاب کشور گفت: پس از برگزاری مجمع عادی و انتخاب شورای مرکزی خانه احزاب انشاالله این مسئله توسط شورای مرکزی پیگیری خواهد شد.

پیشنهاد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص شیوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی

حجت الاسلام مرتضوی کیاسری مدیر اجرایی برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب در ادامه این نشست با اشاره به نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با شیوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی گفت: کمیسیون ماده ۱۰ پیشنهاد داده است که یک کمیته برای حل تنازع بین فراکسیون ها و اظهارکننده تشکیل شود و این موضوع در اساسنامه لحاظ شود.

وی تصریح: مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور علاوه بر این پیشنهاد، دو مسئله دیگر را برای اصلاح اساسنامه پیشنهاد داده است و در صورتی که مجمع امروز به حد نصاب مجمع فوق العاده برسد این پیشنهادات برای تامین نظر کمیسیون ماده ۱۰ به رای گذاشته خواهد شد.