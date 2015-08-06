سفر رئیس جمهور نقطه عطفی در جنوب غرب استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه سید حسین هاشمی استاندار تهران در مراسم دیدار رییس جمهور با مردم شهرستان های جنوب غرب استان تهران، این سفر را نقطه عطفی برای شهرستان های اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان عنوان کرد و اظهار داشت: مردم جنوب غرب استان تهران علیرغم همه مشکلات در برهه های مختلف پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی بوده اند.

استاندار تهران افزود: شهرستان های اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان با مشکلات زیادی مواجه هستند و سفر رییس جمهور نقطه عطفی در توسعه همه جانیه این مناطق محسوب می شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی ادامه داد: حضور و استقبال گسترده و پرشور مردم اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان از رییس جمهور نماد همدلی و همزبانی است.

این مسئول با تأکید بر این نکته که رباط کریم نماد فرزانگی و اسلامشهر نماد کوشش و تلاش و بهارستان نماد رشد و توسعه است، افزود: سفر رییس جمهور به جنوب غرب استان تهران تاریخی است و باید از رییس جمهور و کاروان دولت تدبیر و امید تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است تکمیل پروژه هایی مثل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی، ورزشگاه پنج هزار نفری، کمربند جنوبی، روشنایی جاده احمدآبادمستوفی و مسکن مهر، فاضلاب شهری و تصفیه خانه جنوب غربی استان تهران از جمله مطالبات مردم اسلامشهر در سفر رییس جمهور است.

اجرای پروژه کمربندی اسلامشهر ـ رباط کریم، اجرای خط متروی تهران ـ پرند، توسعه و توجه به فاضلاب شهری رباط کریم، الحاق فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره) به شهرستان رباط کریم، تکمیل و اتمام پروژه چمن مصنوعی ورزشگاه شهدای رباط کریم، نیمه‌تمام بودن پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پرند و احداث بیمارستان فوق تخصصی ۲۰۰ تختخوابی از مطالبات مردم شهرستان رباط کریم محسوب می شود.

گسترش شعاع سرزمینی شهرستان بهارستان، احداث کمربندی جنوبی، گسترش مسیرهای مواصلاتی در شهر صالحیه، حل مشکل کم آبی در بخش های مختلف شهرستان و حل مشکلات بهداشتی و درمانی نیز از انتظارات مردم بهارستان خواهد بود.