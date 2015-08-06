تقویت بخش خدمات از اهداف جدی توسعه اقتصادی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، جمشید انصاری در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان بر ضرورت افزایش سهم این استان از اشتغال بخش خدمات در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی این بخش تاکید کرد.

وی یادآورشد: در دنیا سهم اشتغال در بخش خدمات بیشتر از بخش های صنعت و کشاورزی است ولی متاسفانه در کشور و استان ما، علیرغم بالا بودن تولید ناخالص خدمات، میزان اشتغال در این حوزه پایین است.

انصاری تراکم نیروی کار، شناسایی و حمایت از مشاغل جدید را از جمله راهکارهای افزایش اشتغالزایی در بخش خدمات عنوان و اظهارکرد: با صرف پنج الی ۱۰ درصد سرمایه مورد نیاز یک اشتغال صنعتی می توان یک اشتغال در بخش خدمات ایجاد کرد و در این زمینه باید تمامی دستگاه های اجرایی و موسسات مالی همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار زنجان از شناسایی و احصای بیش از ۱۲۰ شغل جدید حوزه خدمات در برنامه راهبردی بخش خدمات استان خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه های فرهنگی از قبیل صداو سیمای مرکز استان، می توان به توصیف و معرفی مشاغل جدید پرداخت و بانک ها و موسسات مالی نیز با ارایه تسهیلات به فعالان مشاغل جدید باید از توسعه این مشاغل حمایت کنند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان زنجان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال در بخش خدمات در این استان و کشور پرداخت و گفت: سهم بخش خدمات در ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال نسبت به سنوات گذشته رشد چشمگیری داشته است و باید با ایجاد مشاغل جدید زمینه افزایش اشتغال در این حوزه را بیش از گذشته افزایش داد.

ابوالفضل عباسچیان نگرش منفی به بخش خدمات در بین مردم را از عوامل رشد نکردن اشتغال این حوزه خواند و اظهارکرد: اغلب مردم بخش خدمات را به عنوان حوزه واسطه و نقطه مقابل تولید می پندارند در حالی که این بخش در کنار بخش تولید و صنعت می تواند به عنوان مکمل عمل کند.

وی سهم اندک اشتغالزایی بخش خدمات را علیرغم ارزش افزوده بالای آن مورد توجه خواند و خاطرنشان کرد: با افزایش بهره وری در هر حوزه ای شاهد کاهش تقاضای نیروی کار در آن حوزه و سر ریز متقاضیان به سایر بخش ها هستیم و امیدواریم در حوزه خدمات اشتغال متقاضیان افزایش یابد.