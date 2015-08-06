بازسازی نفت شهر با جدیت و اهتمام پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی روز گذشته همراه با معاون امور عمرانی استاندار، نماینده مردم شهرستان های سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، مشاور عالی استاندار و هیات اعزامی وزارت نفت از برخی پروژه های عمرانی شهر نفت شهر قصرشیرین بازدید کرد.

وی در جمع مردم این شهر، اظهار داشت: بازسازی شهر نفت شهر با جدیت و اهتمام شبانه روزی از سوی مسئولین مرتبط پیگیری و رصد می شود و خود بنده اعتقاد دارم که نفت شهر از پتانسیل های مرزی در کشور است که باید مورد توچه ویژه مسئولین قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش اجرای طرح گرمسیری در شهرستان قصر شیرین را عامل اثر گذار و مثبتی در راستای اشتغالزایی برشمرد و گفت: مدیریت ارشد استان اساس فعالیت های اقتصادی و اشتغالزا را بصورت ویژه رصد می کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فرو گذار نیست.

همچنین در ادامه این برنامه مجتبی نیک کردار معاون عمرانی استانداری تکمیل زیرساخت های بخش آب و برق و بازسازی ویژه نفت شهر را ضروری برشمرد و گفت: تاکنون از ۲۰ میلیارد تومانی که وزارت محترم نفت برای بازسازی نفت شهر تخصیص داده است ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به پروژه های در حال بازسازی اختصاص داده شده است و مبلغ ۵ میلیارد تومان آن صورت وضعیت مشخصی دارد که انشاءاله تاآخر امسال هم این مبلغ نیز اختصاص داده می شود.

در بخش دیگری از این دیدار جعفر همتی مشاور عالی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بازسازی نفت شهر، شهری که ۷۰ شهید و ۲۰۰ جانباز را تقدیم انقلاب و نظام نموده است با جدیت از سوی متوالیان و مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط دنبال و در حال اجرایی شدن است.

شایان ذکر است پروژه های در حال بازسازی در نفت شهر هر چند وقت یکبار از مدیریت ارشد استان مورد بازدید قرار می گیرد.