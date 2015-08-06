مردم شیراز ۱۶۰ میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

مرآت رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خیرین و نیکوکاران شیرازی طی یک سال گذشته افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال جهت کمک به همشهریان نیازمند خود در قالب زکات، صدقات، فطریه، کفاره ها و سایر مناسبتها برای مساعدت به نیازمندان به حساب این شهرستان واریز کردند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۹۷ هزار و ۸۰۰ صندوق صدقات در ابعاد بزرگ معابر شهری، متوسط اداری و خانگی در اختیار همشهریان است، که به صورت ماهیانه توسط نیروهای تخلیه گر معاونت توسعه مشارکتهای مردمی مبالغ آن ها جمع آوری می شود.

وی تصریح کرد: این مبالغ به شکل ۱۰۰ صرف امور خرید، تعمیر و یا احداث مسکن مددجویان، پرداخت جهیزیه دختران تحت حمایت، تامین هزینه های درمانی و بیمارستانی خانواده ها و مساعدت های فرهنگی شامل پرداخت شهریه های دانش آموزی و دانش جویی فرزندان خانواده بزرگ کمیته امداد می شود.

مدیر کمیته امداد شیراز افزود:در حال حاضر این نهاد اقدام به نصب تعداد ۱۵۲ صندوق صدقات الکترونیکی در مکانهای عمومی کرده که بوسیله کارتهای پرداخت شهروندی قابلیت کسر مبلغ مشخص و واریز به حساب کمیته امداد را دارد.

رسولی در خصوص یاری رساندن به نیازمندان و اکرام ایتام با اعلام سامانه غیر حضوری ۳۶۰۰۲ جهت دریافت کمک خیرین و شماره تلفن ۲- ۰۷۱۳۶۲۷۰۱۶۱ واحد توسعه مشارکتهای مردمی، آمادگی این نهاد را جهت هر گونه همکاری خیرین در طول سال اعلام کرد.

وی گفت: میانگین واریزی هر شهروند شیرازی به کمیته امداد سالیانه ۵۷ هزار ریال است که با افزایش هزینه ها و تورم موجود این مبلغ بسیار ناچیز است.

مدیر کمیته امداد شیراز یادآور شد: کمیته امداد شهرستان شیراز در حال حاضر تعداد بیش از ۵۵ هزار نفر را به صورت دائم و مستقیم تحت حمایت دارد که کمکهای شهروندان را صرف اموراتی همچون خرید مسکن، تامین جهیزیه و هدیه ازدواج، درمان و تحصیل نیازمندان می کند.

رسولی با اشاره به دغدغه برخی همشهریان در هزینه کرد وجوهات دریافتی توسط این نهاد گفت: با اطمینان و اسناد مالی شفاف لازم می دانم اعلام کنم که همه این وجوهات صرف محرومین و نیازمندان شهرستان می شود.