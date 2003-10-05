امضاي پروتكل الحاقي ، حتمي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، وي درگفتگويي اختصاصي با روزنامه " الوطن" چاپ عربستان سعودي عنوان كرد كه هنوزنقاط مبهمي دراين باره وجود دارد.

صالحي افزود: درگفتگوبا معاون دبيركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي ايران بر شفافيت تمامي نقاط برنامه هاي هسته اي خود تاكيد كرده است ولي دراين مذاكرات درباره امضاي پروتكل الحاقي بحثي مطرح نشده است .

صالحي دراين گفتگوبا مثبت ارزيابي كردن نتايج مذاكرات با آژانس بين المللي انرژي هسته اي اظهارداشت: موافقت ايران براي بازرسي ازاماكن مختلف با آن ارتباط مستقيم وغيرمستقيم با فعاليتهاي هسته اي ايران پس از توافق و ارائه دلايل از سوي آژانس بين المللي صورت خواهد گرفت .

نماينده ايران درآژانس با اشاره به اينكه ايران بازرسيهاي ناگهاني كه درپروتكل الحاقي آمده را نمي پذيرد، خاطرنشان كرد: بازرسي هاي دائمي بي معنا است زيرا دوربين ها هم اكنون درنيروگاههاي هسته اي مشغول فيلم برداري هستند .

وي درباره چگونگي كيفيت دستيابي به توافقاتي با آژانس بين الملل پيرامون بعضي محورها و صحت و سقم آنها گفت: يك سلسله گفتگوهاي فشرده وجدي انجام شد و به يك توافقاتي دراين رابطه دست يافته ايم، اين توافقات دربرگيرنده چارچوب همكاريهاي ايران و آژانس بين المللي صورت گرفته است كه شايسته نيست از طريق مطبوعات منتشرشود.

وي توضيح داد : سفر نمايندگان آژانس بين المللي هسته اي به ايران ارتباطي با امضاي پروتكل الحاقي ندارد و اين موضوع ديگري است و مذاكرات متوازن درباره نحوه و چگونگي همكاري با آژانس درآينده مورد بحث قرار خواهد گرفت .

صالحي همچنين درباره مكانهايي كه قرار است ايران اجازه جستجوي آن را به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بدهد، گفت: اين اماكن به طور كامل مشخص شده است وروند بازرسي ها همانند گذشته ادامه خواهد يافت وآنچه كه دراين خصوص مستثني شده مكانهاي سياسي ،امنيتي و مذهبي است .

وي درعين تاكيد كرد كه لازم است تنها مكانهايي مورد بازرسي قرارگيرند كه با فعاليت هسته اي ارتباط داشته باشند ونمايندگان آژانس درطرح مطالبات خود كاملا منطقي هستند، ما هم همينطور، اما بزرگنمايي هايي كه من دررسانه ها ديده ام قابل بررسي نيست وهرگزبه اماكن غيرمرتبط با فعاليت هسته اي وارد نخواهند شد واين توافق ميان ما و آنها صورت گرفته است .

وي تصريح كرد: اين سخن بدين معنا است كه بايستي آژانس دلاليل را براي شبهات موجود و يا اتباط برخي ازاماكن و فعاليتهاي هسته اي به ايران ارائه كند تا اجازه بازرسي به آنها داده شود البته با توافق طرفين، مشروط به اينكه مكانهاي مورد نظربراي بازرسي ، محل فعاليتهاي هسته اي باشد و يا جزء مكانهايي باشد كه با فعاليت هاي هسته اي مرتبط است.

وي تاكيد كرد: ايران بازرسي هاي ناگهاني از فعاليت هاي هسته اي خود را غيرقانوني مي داند.

صالحي افزود: مراحل بازرسي به مرور زمان و به طور دائم درنطنز و اصفهان و درديگر مكانهايي كه اورانيوم غني مي شود ،ادامه خواهد يافت و دوربين ها هم درآنجا مشغول فيلم برداري هستند بنابراين بازرسي هاي ناگهاني بي معنا است .

صالحي اظهار داشت : كه ايران وسايلي را ازخارج وارد كرده است واسامي كشورهايي كه ازاين وسائل را آنها خريداري كرده است براي تحقيق و بررسي دراختيار آژانس انرژي هسته اي قرار داده است .

نماينده ايران در آژانس گفت: اين لوازم از كشورهاي خارجي به ايران وارد شده است وازطريق بازار سياه واز طريق دلالها ، نه دولتها و نه ازمجاري رسمي بنابراين بايستي اين سوال را ازواسطه ها كرد كه از كجا اين لوازم را آورده اند؟

صالحي در پايان درباره نتيجه گيري سازنده پيرامون امضاي پروتكل الحاقي گفت : پروتكل الحاقي يك مساله جدا است ولازم است كه درباره آن مذاكره شودو ما در حال ادامه مذاكره هستيم اما اين بدين معنا نيست كه امضاي پروتكل الحاقي حتمي است بلكه بايستي مسوولان جمهوري اسلامي دراين مورد تصميم گيري كنند وهنگامي كه به نتايج مطلوب برسيم ايران تصميم نهايي خود را اعلام خواهد كرد .

وي هرگونه نزديك شدن تصميم براي امضاي پروتكل الحاقي را رد كرد و گفت : من دراين باره مطلبي نشنيده ام .