پیکر شهید «امیرمسعودمحمد زاده» در همدان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهادت اوج ایثار، دلباختگی و از خودگذشتگی انسان های بی آلایش و از دیرباز با دین، فرهنگ و آیین ایرانیان عجین شده است.

صبح امروز در میدان امام خمینی (ره) شهر همدان شوری برپا بود به گونه ای که وقتی به نزدیکی مسجد جامع شهر که در یکی از خیابان های اصلی میدان امام واقع است، رسیدم صدای مارش نظامی فضا را پر کرده بود و تابوت پوشیده با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران بر دستان جمعیت حاضر خودنمایی می کرد.

عکس شهید «امیرمسعود محمد زاده» این بار سرافرازتر از همیشه در میان سیل جمعیت توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد تا ساعتی را با این جمعیت همراه شود و دلش آرام گیرد.

پس از برگزاری نماز به امامت حجت الاسلام سید هاشم موسوی امام جمعه موقت همدان با حضور پرشور مردم، مداح از شهادت امیرمسعود محمدزاده در میان آب اما با لبان تشنه سخن گفت.

سپس مردم همدان با سردادن شعار «لااله الا الله» و شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «این گل پرپر شده فدای رهبر شده» و «این سند جنایت آمریکاست» در مسیر خیابان شهدا تا میدان پروانه ها پیکر مطهر شهید را بدرقه کردند و پس از آن پیکر پاک شهید محمدزاده با تشریفات نظامی برای خاکسپاری در قطعه شهیدان چیت ساز و در جوار مزار پدر شهیدش در باغ بهشت همدان انتقال یافت.

گفتنی است شهید محمدزاده در خانواده ای انقلابی و مذهبی پرورش یافته بود و پدر بزرگوار وی نیز در مراسم برائت از مشرکان روز عرفه سال ۶۶ به دست مزدوران سعودی به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

لازم به ذکر است این شهید بزرگوار در عملیات ۲۰ شهریور ۱۳۶۵ در پد غربی جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شد و جزو ۴۶۶ شهید مفقودالجسد استان همدان بود که با بازگشت پیکر ۲۷۵ شهید تازه تفحص شده به وطن، پیکر این شهید بزرگوار نیز شناسائی شد.

مراسم بزرگداشت شهید عصر امروز با سخنرانی مهدی سماوات از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مسجد مهدیه واقع برگزار می شود.