  1. مجله مهر
  2. عکس
۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

برترین تصاویر جهان در ۱۵ مرداد ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۵ مرداد ۹۴

تصاویر امروز را از مراسم سالگرد بمباران هیروشیما آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویر سیل در بنگال هند، غروب آفتاب در مصر و تعطیلی ۲۴ ساعته متروی لندن را خواهیم دید.

برگزیده

مراسم یادبود برای کشته های بمباران هولناک هسته ای هیروشیما در هفتادمین سالگرد این جنایت (Reuters)

برگزیده

آوارگی مردم هند درپی سیل های اخیر در این کشور (CS Monitor)

برگزیده

ساخت و ساز حصار ۱۷۵ کیلومتری در مرز مجارستان برای جلوگیری از ورود مهاجران (Reuters)

برگزیده

مردان مصری در حال تماشای غروب آفتاب در «قاهره» (AP)

برگزیده

شیرجه از ارتفاع ۲۷ متر در مسابقات قهرمانی شنای جهان (AP)

برگزیده

هرج و مرج ناشی از اعتصاب ۲۴ ساعته کارمندان مترو در لندن (Reuters)

برگزیده

بر اثر برخورد دو قطار از ریل تعداد زیادی از مردم در هند کشته شدند. (AP)

برگزیده

شنای صد متر مردان در مسابقات جهانی «قازان» (Reuters)

برگزیده

مردم هند میان سیل شدید در «بنگال» گیر افتاده اند. (Reuters)

برگزیده

حباب بازی مرد فرانسوی (AFP)

برگزیده

«جان کری» در دفتر نخست وزیر مالزی (AP)

کد مطلب 2876630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ابراهیم ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جالب بود
    • علیرضاانصاری ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      عکسهای قشنگی بودند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه