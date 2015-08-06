برترین تصاویر جهان در ۱۵ مرداد ۹۴

مراسم یادبود برای کشته های بمباران هولناک هسته ای هیروشیما در هفتادمین سالگرد این جنایت (Reuters)
آوارگی مردم هند درپی سیل های اخیر در این کشور (CS Monitor)
ساخت و ساز حصار ۱۷۵ کیلومتری در مرز مجارستان برای جلوگیری از ورود مهاجران (Reuters)
مردان مصری در حال تماشای غروب آفتاب در «قاهره» (AP)
شیرجه از ارتفاع ۲۷ متر در مسابقات قهرمانی شنای جهان (AP)
هرج و مرج ناشی از اعتصاب ۲۴ ساعته کارمندان مترو در لندن (Reuters)
بر اثر برخورد دو قطار از ریل تعداد زیادی از مردم در هند کشته شدند. (AP)
شنای صد متر مردان در مسابقات جهانی «قازان» (Reuters)
مردم هند میان سیل شدید در «بنگال» گیر افتاده اند. (Reuters)
حباب بازی مرد فرانسوی (AFP)
«جان کری» در دفتر نخست وزیر مالزی (AP)
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