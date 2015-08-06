به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید رضا حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران بسیجی استان زنجان افزود: در فضای امروزی و دهه چهارم انقلاب که دهه حساسی است و جنگ نرم از سوی دشمن طراحی و اجرا می شود،رسانه ها نقش مهم و اساسی در مقابله با توطئه ها و هجمه های تبلیغاتی استکبار دارند.

وی اظهار داشت: دشمنان درصدد این هستند که با ترفندهای مختلف به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند ولی در این میان فعالان عرصه رسانه امروز همانند جوانان هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

حسینی افزود: رسانه‌ها در جنگ نرم نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند و این وظیفه اصحاب قلم را سنگین تر می‌کند.

وی تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس جنگ سخت اتفاق افتاد و دشمن نتوانست کاری بکند و امروز با جنگ نرم روحیه پیدا کرده و کارهای زیادی انجام می هد و در مقابل این فعالیت‌ها باید حضورمان فراتر باشد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) تاکید کرد: رسانه هاباید مطالبات مردم را به روز کرده و مردم را نسبت به مسائل روز آگاه کنند و فعال باشند و در مقابل دشمنان نقش آفرینی کرده و به رسالت خود عمل کنند.

سرهنگ حسینی یادآور شد: وظیفه دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی در عرصه جنگ نرم بر عهده رسانه‌ها است و کشورهای غربی با تمام توان رسانه ای علیه نظام اسلامی وارد عمل شده‌اند.

وی گفت: همان‌گونه که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس مقابل دشمنان با سلاح سخت ایستادگی کردند و اجازه تعدی به ارزش‌ها را ندادند، امروز نیز باید در عرصه جنگ نرم اصحاب رسانه و خبرنگاران سلاح قلم را در دست بگیرند و به مبارزه با دشمن بروند.



