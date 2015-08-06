بازدید رییس جمهوری از توانمندی صنعت چوب در جنوبغرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه حجت الاسلام حسن روحانی در جریان سفر به شهرستان های اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان و به منظور تقدیر از تلاش های فعالان تولیدی، در شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران حاضر شد.

رییس جمهور در این بازدید از ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت چوب و مبلمان در جنوبغرب استان تهران بازدید و بر حمایت از فعالان تولیدی در این عرصه تأکید کرد.

شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران به عنوان نخستین شهرک صنعتی خصوصی کشور محسوب می شود که رییس جمهور به همراه جمعی از اعضای دولت از فاز نخست این شهرک بازدید کرد.

شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران در چندین فاز در حال آماده شدن است که در فاز نخست برای بیش از ۲۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد و به رونق اقتصادی منطقه کمک کرده است.

تولیدات فعالان تولیدی این شهرک صنعتی علاوه بر ارسال به بازارهای داخلی به کشورهای همسایه نیز صادر و برای کشور ارزآوری به همراه دارد.

گفتنی است جمعیت مجموع سه شهرستان اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و یکی از پرتراکم ترین مناطق استان تهران محسوب شده و جمعیت آن از برخی استان های کشور بیشتر است.

این سفر دومین مرحله سفر رییس جمهور به شهرستان های استان تهران محسوب می شود به طوری که در دور نخست، اعضای دولت یازدهم در شهرستان های شهریار، ملارد و شهرقدس حاضر شده و به مشکلات این سه شهرستان رسیدگی کردند.