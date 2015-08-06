مسابقات ووشوی مردان کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشوی قهرمانی مردان کشور پیش از ظهر پنج شنبه در رده‌های سنی مختلف به طور رسمی در قم گشایس یافت.

در این مسابقات که با حضور ۴۰۰ ووشوکار از ۲۲ استان کشور از جمله قم برگزار می‌شود ورزشکاران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رقابت‌های خود را در دو بخش ساندا و تالو برگزار می‌کنند.

این مسابقات در سبک لو هان چوآن برگزار می‌شود و ورزشکاران تا عصر روز جمعه ۱۵ مردادماه مسابقات خود را در سالن شهید حیدریان قم تا مشخص شدند نفرات برتر اوزان مختلف ادامه می‌دهند.

حسین حضرتی عضو کمیته فنی فدراسیون ووشو و عضو کمیته ووشوی سنتی فدراسیون جهانی ووشو به همراه محمد هادی رشیدی دبیر هیئت ووشوی استان قم بر نحوه برگزاری این مسابقات نظارت دارند.

این مسابقات هم اکنون در دو بخش ساندا و تالو در رده سنی نونهالان آغاز شده است و از عصر امروز وارد مسابقات رده سنی نوجوانان می‌شود و رقابت‌های رده سنی بزرگسالان نیز فردا برگزار خواهد شد.

این در حالی است که قم سال گذشته میزبانی مسابقات ووشوی مردان و زنان کشور در سبک فانگ من چوآن را بر عهده داشت و آن مسابقات با قهرمانی تیم ووشوی قم در سالن ورزشی فرودگاه سلفچگان قم پایان یافت.