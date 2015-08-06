توافق آمریکا و روسیه درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دقایقی بعد از اینکه یک مقام آمریکایی، که خواسته بود نامش فاش نشود، اعلام کرد توافقی بین این کشور و روسیه بر سر پیش نویس متن قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به دست آمده است، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از این توافق خبر داد.

بنا بر این گزارش توافق آمریکا و روسیه در این باره در دیدار وزرای خارجه دو کشور در حاشیه نشست آ سه آن در کولالامپور نهایی شده است.

به گفته دیپلمات ها احتمالا روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا را به رای گیری خواهد گذاشت.

در این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل درخواست خواهد شد تا یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی استفاده از گازهای سمی در سوریه تشکیل شود.