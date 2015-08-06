موسسه میزان هفته آینده در مجلس تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هروی ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار بر حفظ همدلی بین رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید این همدلی را با یکدیگر داشته باشند چراکه عدم تخریب می‌تواند رمز موفقیت باشد.

وی با تأکید بر اینکه مدیران بانک‌ها باید با تیزبینی و تأکید ویژه در امور بانکی ورود پیدا کنند، گفت: در شهرستان‌ها نسبت به سرجمع استانی تسهیلات مسکن خیلی محدود بوده و باید توزیع عادلانه در اعتبارات باشد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی به مؤسسات مالی و اعتباری استان اشاره کرد و گفت: مؤسسات باید عقده‌گشایی کرده و مشکلات مردم را حل کنند نه اینکه مشکلات جدیدی برای آن‌ها ایجاد کنند.

موسسه میزان به یک بحران جدی برای شرق کشور تبدیل‌شده است

هروی بر تعیین تکلیف وضعیت موسسه میزان تأکید کرد و افزود: این موسسه در حال حاضر به یک بحران جدی برای شرق کشور تبدیل‌شده و باید هرچه زودتر تکلیف آن مشخص شود.

وی بابیان اینکه مجلس در این زمینه سکوت نخواهد کرد، اضافه کرد: در همین راستا هفته آینده مجموع نمایندگان تشکیل جلسه خواهند داد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وضعیت منابع محدود اعتباری به‌خصوص در بخش عمرانی نباید نگاه متکی به اقتصاد داشته باشیم، عنوان داشت: برای توسعه کشور باید به سمتی حرکت کرد که کشورهای دیگر رفته‌اند و به سراغ بخش خصوصی باید رفت.

هروی به انتقاد برخی در مورد حضور سفرای کشورهای دیگر از جمله سوییس اشاره کرد و گفت: من تعجب می‌کنم چرا عده‌ای این حرف‌ها را می‌زنند.

تقویت بخش خصوصی اولویت اصلی در برنامه‌ریزی استان باید باشد

وی ادامه داد: باید سفیران کشورهای دیگر مثل سوییس به استان بیایند تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های استان در آن سرمایه‌گذاری کنند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: لذا تقویت بخش خصوصی باید اولویت اصلی در برنامه‌ریزی استان باشد.

هروی با بیان اینکه انتظار نداریم قانون تنها در خراسان جنوبی اجرا شود، عنوان داشت: جذب سرمایه‌گذار در استان یک هنر است و نباید با قوانین دست‌وپا گیر این سرمایه‌گذاران را از دست داد.

وی اضافه کرد: سیستم اداری باید در خدمت مردم باشد لذا کاری نکنید که با سخت‌گیری زیاد، استان انگشت‌نما شود.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی به ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان ظرفیت خوبی هم برای صادرات و هم برای واردات دارد و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود.

هروی تأکید کرد: بنابراین در بحث احیاء بازارچه‌های مرزی استان باید به خود یک تکانی بدهد و این موضوع را با جدیدت دنبال کند.

وی با اشاره به توزیع اعتبارات در ۱۱ شهرستان استان، بیان داشت: تا زمانی که یک روستا در استان محروم باشد عنوان محرومیت از استان برداشته نخواهد شد بنابراین باید نگاه عادلانه‌ای در توزیع اعتبارات وجود داشته باشد.