رشد کیفی مطبوعات گیلان راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین داداشی صبح پنج شنبه در مراسم تقدیر از ۳۵۰ خبرنگار گیلانی اظهار کرد: سالهای گذشته شاهد رشد کمی مناسبی در عرصه مطبوعات و اطلاع رسانی در سطح استان بوده ایم که فعالیت ۹ روزنامه محلی، ۸۰ دفتر نمایندگی مطبوعات سراسری، ۵ خبرگزاری رسمی و ۳۱ پایگاه خبری- تحلیلی در استان، گواه این رشد است.

وی افزود: هرچند این بدان معنا نیست که رشد کمی مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری در وضعیت فعلی، کافی و مطلوب است ولی، اگرچه شاهد رشد کیفی هم بوده ایم اما رشد کیفی در مطبوعات استان همگام و متناسب با رشد کمی پیش نرفته است.

داداشی با اشاره به گسترش فضای مجازی در جامعه تاکید کرد: در عصر انفجار اطلاعات، نشریات دیگر نمی توانند کپی کننده اخباری باشند که پیش از این در فضای مجازی منتشر شده است بلکه باید نسبت به ارتقای محتوای خود سخت گیرانه عمل کرده و با جذب نیروهای حرفه ای، نسبت به درج مطالب تحلیلی و گزارش های اختصاصی مبادرت ورزند.

وی همچنین به سیاست های حمایتی دولت از خبرنگاران اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم اقدامات مهمی در عرصه مطبوعات و در راستای حمایت از خبرنگاران انجام داده که از مهمترین آنها می توان به پرداخت هزینه بیمه تکمیلی فعالان مطبوعاتی، ایجاد شرایط مساوی بین نشریات و روزنامه های دولتی و خصوصی و طرح اشتراک نیم بهاء نشریات برای همه شهروندان ایرانی اشاره کرد.