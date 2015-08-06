ششمین نشست کتاب خوان ویژه کردستان در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان کردستان، در این نشست که در کتابخانه عمومی شهید ملا برهان عالی سنندج برگزار شد، بر اساس دستوالعمل طرح کتاب خوان، ۱۲ نفر از فعالان حوزه کتاب در ۹۰ دقیقه کتاب های انتخابی و مورد علاقه خود برا برای حاضران تشریح و معرفی کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در حاشیه این برنامه اظهار داشت: «کتاب خوان» عنوان نشست هایی است که با هدف به اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده توسط افراد و ترویج فرهنگ مطالعه در قالب معرفی کتاب اجرا می شود.

اسماعلی احمدی با بیان اینکه طرح مذکور در سراسر کشور اجرا می شود، عنوان کرد: این نشست ها در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان را برای سایر علاقمندان کتاب و کتابخوانی به اشتراک بگذارد.

وی تصریح کرد: چشم انداز برگزاری نشست های کتاب خوان توسعه رفتار مدنی رشد یافته و رشد دهنده در سراسر کشور حتی روستاهای دوردست و نیز جمع های کوچک خانوادگی است تا به مرور زمان به نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی منجر شود.

احمدی بیان کرد: ایجاد عادت به مطالعه در در میان اقشار مختلف جامعه، اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده، معرفی کتاب های مفید و کاربردی، ارتقاء و توانمندسازی کتابداران از طریق مطالعه و آشنایی با شیوه های استاندارد معرفی کتاب از اهداف برگزاری این طرح است.

وی تصریح کرد: کتابداران، نویسندگان، فعالان رسانه در حوزه کتاب، اعضای کتابخانه های عمومی و سایر علاقمندان مانند اعضاء کانون های ادبی و مطالعاتی و شخصیت های مرجع فرهنگی و هنری از اقشاری هستند که می توانند در این نشست ها حضور داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان در رابطه با نحوه برگزارش نشست های کتاب خوان عنوان کرد: زمان برگزاری هر نشست ۹۰ دقیقه است و هر فرد شرکت کننده و متقاضی می تواند در هفت دقیقه گزیده ای از مطالب کتاب مورد نظر خود را با سایرین به اشتراک بگذارند.

احمدی گفت: علاقمندان می توانند برای حضور و ثبت نام در این طرح که قرار است هر ماه برگزار شود به پرتال اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان به آدرس اینترنتی www.kordestanpl.ir مراجعه کنند.

وی بیان کرد: اجرای طرح کتاب خوان که همزمان با سراسر کشور برگزار می شود گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای شاخص های مطالعه است.