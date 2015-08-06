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۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز پنج شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه در بازار ۸۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۸۷۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۲ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۴ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۸۹ هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۸۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۵ تومان، هر یورو را ۳۶۵۵ تومان، هر پوند را ۵۱۸۵ تومان و درهم امارات را ۹۰۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روزپنج شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۸۷۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۸۷۰۰۰۰
نیم سکه۴۷۲۰۰۰
ربع سکه۲۶۴۰۰۰
گرمی۱۷۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۸۹۰۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۲۵
یورو ۳۶۵۵
پوند۵۱۸۵
درهم۹۰۵
    کد مطلب 2876730

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