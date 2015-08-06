به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ملیت چاپ ترکیه، ارتش ترکیه درحال تدارک عملیات گسترده زمینی علیه گروه پ ک ک در شمال سوریه است.

بنا بر این گزارش، به گفته منایع نظامی ترکیه در روزهای گذشته بمباران مواضع و انبارهای تسلیحات گروه پ ک ک در کوه های قندیل عراق و شمال سوریه توسط جنگنده های ترکیه موجب انهدام انبارهای تسلیحات این گروه و همچنین قطع ارتباط لجستیکی آنها شده است.

در ادامه این گزارش ادعا شده است که در پی انهدام مواضع پ ک ک شماری از اعضای آن به مناطق شمالی سوریه گریخته اند که هدف از عملیات زمینی در شمال سوریه توسط ارتش ترکیه پاکسازی این مناطق از اعضاء پ ک ک است.