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۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

ترکیه آماده عملیات زمینی در شمال سوریه می‌شود

ترکیه آماده عملیات زمینی در شمال سوریه می‌شود

یک رسانه ترکیه از آماده شدن ارتش ترکیه برای عملیات گسترده زمینی علیه گروه پ ک ک در شمال خاک سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ملیت چاپ ترکیه، ارتش ترکیه درحال تدارک عملیات گسترده زمینی علیه گروه پ ک ک در شمال سوریه است.

بنا بر این گزارش، به گفته منایع نظامی ترکیه در روزهای گذشته بمباران مواضع و انبارهای تسلیحات گروه پ ک ک در کوه های قندیل عراق و شمال سوریه توسط جنگنده های ترکیه موجب انهدام انبارهای تسلیحات این گروه و همچنین قطع ارتباط لجستیکی آنها شده است.

در ادامه این گزارش ادعا شده است که در پی انهدام مواضع پ ک ک شماری از اعضای آن به مناطق شمالی سوریه گریخته اند که هدف از عملیات زمینی در شمال سوریه توسط ارتش ترکیه پاکسازی این مناطق از اعضاء پ ک ک است.

کد مطلب 2876744
پیمان یزدانی

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