کینه ورزی دشمن فضای فرهنگی زاهدان را به سمت امنیتی سوق داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: کینه‌توزی‌های دشمنان و سعی آن ها در ایجاد اختلاف میان مذاهب، سبب شده که فضای امنیتی این استان بیشتر از فضای فرهنگی و اجتماعی آن در رسانه‌ها جای‌ داشته باشد، که لازم است با همکاری ملی این نگاه امنیتی به استان را تغییر داد.

وی افزود: وجود مذاهب، گویش‌ها و اقوام مختلف در سیستان و بلوچستان نشان از همبستگی و وحدت ملی در این منطقه دارد و به نوعی سیستان و بلوچستان را آئینه تمام‌نمای وحدت و همگرایی ملی مطرح می کند.

معاون وزیر ارشاد بیان کرد:با وجود مذاهب و نژادهای مختلف حس همبستگی و دلبستگی ملی و دینی در این مرزنشین جنوب شرقی ایران وجود دارد به گونه ای که سیستان و بلوچستان آیینه تمام نمای وحدت، همبستگی، وفاق و همگرایی دینی و ملی است.

به گفته نوش آبادی، سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت ها و استعدادهای فراوان فرهنگی و دینی است، مردم این دیار در طول تاریخ با همبستگی ملی، وحدت دینی و اسلامی در کنار هم زیسته و نغمه های تفرقه افکنانه هیچ گاه باعث جدایی دل ها و از هم گسستگی مردم نشده است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان نقش موثری در جریان تاریخی قبل و بعد از اسلام داشته این را به خوبی می توان در جای جای تاریخی این تمدن ایران زمین مشاهده کرد، کاوش ها حکایت از فرزانگی مردم این دیار دارد که به خوبی نشان دهنده ظرفیت ها و پتانسیل های بالای استان است.

نگاه حمایتی مسئولان، سیستان و بلوچستان را به حق واقعی خود خواهد رساند

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با هدایت و راهنمایی بزرگان دینی و تلاش و پشتکار مسئولان این استان به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.

وی با تاکید بر حرکت در راستای منافع ملی و اقتدار کشور، افزود: در سالی که به نام همدلی و همزبانی ملت و دولت نامیده شده، باید همگان به خوبی نگاه واحد توسعه ای را اعمال کنند تا بتوان شاهد توسعه روز افزون ایران اسلامی باشیم.

نوش آبادی اضافه کرد: در کنار همدلی و همزبانی مردم و ملت ضلع دیگری نیز باید برای آن باید تعریف کرد که آن کسانی هستند که در تقویت همدلی و همزبانی نقش موثری دارند، اصحاب فرهنگ و هنر جامعه، آن ضلع هستند، چرا که هر تفکر نیازمند نخبگان علمی و فرهنگی کشورش است.

وی تاکید داشت که اصحاب فرهنگ و هنر برای ایجاد همگرایی در کشور تلاش کنند و تمام سیاست ها باید معطوف به فرهنگ ها و باورهای اسلامی باشد که نشان از اهمیت راهبردی آن در پیشرفت کشور دارد.

نوش‌آبادی بیان کرد: باید با دوری از افراط و تفریط در مسیر تعالی فرهنگ و برقراری عدالت فرهنگی حرکت کنیم و قطعا اگر این شعار در استان‌ها اجرایی شود، توسعه فرهنگی را در کشور شاهد خواهیم بود.