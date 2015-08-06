سفیر زنان ایرانی در مسابقات جهانی مهارت تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور مسئولان استان بوشهر، نرجس دوست‌محمدی کارآموز بوشهری راه‌یافته به مسابقات جهانی مهارت برزیل و تنها زن شرکت‌کننده در این مسابقات مورد تجلیل قرار گرفت.

۱۷ نفر از ایران در این دوره از مسابقات مهارت که در کشور برزیل برگزار می‌شود حضور دارند که تنها بانوی ایرانی این مسابقات، نرجس دوست‌محمدی از بوشهر است که در رشته فناوری طراحی گرافیک حضور دارد.

آئین تجلیل از این بانوی بوشهری با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای، مشاور اموربانوان فرمانداری بوشهر و جمعی دیگر از مسئولان و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شد.

ارتقای جایگاه کشور در مسابقات مهارت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از بانوی بوشهری شرکت کننده در مسابقات جهانی مهارت برزیل ۲۰۱۵ اظهار داشت: نرجس دوست محمدی در رشته فناوری طراحی گرافیک تنها بانوی ایرانی شرکت‌کننده در مسابقات مهارت برزیل است که در رشته فناوری طراحی گرافیک حضور دارد.

عبدالرسول کازرونی با اشاره به برگزاری چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت از ۲۱تا ۲۴ مرداد ماه امسال، اضافه کرد: از ایران ۱۷ نفر به این دوره از مسابقات اعزام می‌شوند که شامل ۱۶ مرد و یک زن است که در ۱۱ رشته انفرادی و سه رشته تیمی حضور دارند.

وی افزود: این رشته‌ها شامل مکاترونیک، الکترونیک، رباتیک، آکواترونیک، تهویه و تبرید، جواهرسازی، فناوری اتومبیل، مدیریت شبکه، کاربرد IT در تجارت، طراحی صفحات وب، مهندسی طراحی مکانیک، تأسیسات الکتریکی، جوشکاری و طراحی گرافیک است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به برگزاری این مسابقات به صورت دو سال یکبار، ادامه داد: امیدواریم شاهد ارتقای جایگاه کشورمان در این مسابقات جهانی باشیم.

وی یکی از اهداف حضور در این مسابقات را کسب تجربه‌های جهانی عنوان کرد و افزود: ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های آموزش و تعمیم تجربیات و استانداردهای جهانی از دیگر اهداف حضور در این رویداد است.

توسعه کارآفرینی در استان بوشهر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این آیین با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش مهارت در بین جوانان استان بوشهر، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد اقدامات مطلوبی در این راستا بوده‌ایم.

حمیدرضا پناه یکی از عوامل اساسی و زیربنایی اقتصاد را مهارت و آموزش‎های فنی و حرفه‎ای عنوان کرد و ادامه داد: دولت یازدهم نیز به این موضوع مهم توجه ویژه و خاصی دارد.

وی در ادامه به نقش بسیار مهم کارآفرینی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در صورتی که نگاه کارآفرینی در جامعه وجود نداشته باشد، توسعه در آن جامعه ایجاد نخواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اساس کارآفرینی را افزایش مهارت عنوان کرد و افزود: در عرصه افزایش مهارت کارهای خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است و نخبگان زیادی تحویل جامعه شده است.