نخستین همایش حافظان کل قرآن کریم در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تقدیر از حافظان کل قرآن کریم که ظهر پنجشنبه در تالار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد امام جمعه مشهد با بیان اینکه قرآن نقشه راه سعادت انسان است اظهار داشت: حفظ قرآن مجید یک جریان فراتر از حوزه علمی قرآن در عرصه هدایت انسان است.

آیت الله سید احمد علم الهدی با بیان اینکه خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی بستر رشد و زمینه شکوفایی استعداد های قرانی به خوبی فراهم شده است ادامه داد: در این راستا توجه به جریان‌ حفظ قرآن و پرورش قاریان ممتاز بین‌المللی در عرصه‌های برنامه‌ریزی کشور به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نقشی که انس با قرآن در زندگی انسان دارد بالاتر از همه فعالیت‌های هنری و علمی قرآنی می‌باشد ادامه داد:حفظ قرآن کریم از دو منظر هنری و بینشی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حافظان قران و افرادی که با این کتاب اسمانی و هدایت کننده مانوس هستند تاثیرات اخلاقی و معنوی را به وضوح در زندگی آنها می توان مشاهده کرد.

وی از قرآن کریم و انس با این کتاب اسمانی به عنوان بهترین و کارآمد ترین ابزار برای تربیت دینی و هدایت به سوی کمالات یاد و کرد و افزود: در همین راستا در جامعه اسلامی ترویج حفظ قرآن ضروری است.

قرآن کتاب ازادی است

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم از قرآن به عنوان کتاب آزادی یاد کرد و گفت: این کتاب توجه به کرامت انسانی را براساس عدل و قسط و دوری از پذیرش حکومت طاغوت مورد تاکید قرار می دهد.

علیرضا رشیدیان بیان کرد: تمدن اسلامی که داعیه دار پیشرفت کشورهای اسلامی است با مبنا قرار دادن تعالیم الهی قرآن، تعالی تمام بخش های سخت افزاری و نرم افزاری و نهادینه کردن فرهنگ ایرانی-اسلامی را بر عهده دارد.

وی یکی از مهمترین اهداف فرهنگی دولت تدبیر و امید را ایجاد جامعه ای قرآنی و ولایت مدار عنوان کرد و افزود: آموزه های قرآن کریم ارتقا دهنده جوامع اسلامی و چراغ راه حرکت انسان ها است و لذا از زمانی که مبادی اساسی قرآن وارد زندگی اجتماعی مردم شد و اصول اساسی آن همچون هجرت، جهاد و شهادت با ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام نمود عینی یافت.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که تلاش دشمنان به ویژه صهیونیست ها برای تفرقه افکنی در جهان اسلام و ایجاد گروه های انحرافی است لذا تنها تاسی به قرآن به عنوان منبع حیات زمینه وحدت را بین مسلمانان فراهم می کند.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش نقش سازمان تبلیغات اسلامی در خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد برای گسترش فرهنگ غنی اسلامی به دلیل همجواری با بارگاه منور رضوی را دوچندان ارزیابی و خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اصلی تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تشویق برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در جامعه و اشاعه عملی ارزش های این کتاب آسمانی است.

رشیدیان همچنین بر لزوم بهره گیری از حافظان قرآنی برای اشاعه فرهنگ قرآنی و پیشرفت استان در این مسیر تاکید کرد و گفت: امید می رود زمینه ایجاد وحدت در بین گروه های مختلف قومی و مذهبی و توسعه استان بیش از گذشته فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور صد ها حافظ قرآنی از استان های خراسان شمالی و رضوی برگزار شد از این چندین پیشکسوت و فعال قرآنی با اهدای لوح یاد بود تجلیل شد.