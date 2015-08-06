مشکلی با تشویق محرم ندارم/ اولویت هواداران ابتدا سپاهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری عصر امروز پنجشنبه و پیش از دیدار تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: بازی فردا، دومین حضور من در شهرآورد اصفهان به شمار میرود؛ بازیهای فصل گذشته با تساوی به پایان رسید اما در حال حاضر قرعه به گونهای بود که در هفته دوم با هم دیدار کنیم.
وی افزود: دو تیم از نظر امتیازی در هفته نخست بر خلاف یک دیگر عمل کردند و ما یک پیروزی خانگی داشتیم اما بازیکنان ذوبآهن در یک بازی خارج از خانه با وجود تلاشی که از خود به نمایش گذاشتهاند، متحمل باخت شدهاند.
سرمربی تیم سپاهان تصریح کرد: با توجه به اینکه این مسابقه به عنوان سوپرجام مطرح میشود، نگاه همه تیمها روی آن است و امیدوارم بازی خوبی صورت گیرد و اتفاق غیر قابل پیشبینی مثل ده نفره شدن تیمها در این مسابقه اتفاق نیفتند.
وی با بیان اینکه امیدوار هستم تلاش بازیکنان سبب برد ما شود تا در ادامه لیگ را خوب ادامه دهیم، بیان داشت: ما طرفدار آن هستیم که بازیکنان جوان را به میدان بفرستیم تا به همراه سپاهان راه پیشرفت را طی کرده و به تیم ملی برسند.
فرکی افزود: این موضوع مربوط به باشگاه میشود اما بخش اصلی نیز مربوط به بازیکنان است که بهترین عملکرد را به نمایش بگذارند؛ با این حال باید بدانیم که این موضوع کار حساسی است زیرا در گذشته این کار را انجام دادهام و به خاطر استفاده از بازیکنان جوان نتیجه نگرفتهام.
وی درباره بازیکنان مصدوم این مسابقه گفت: دوست داریم که همه بازیکنان ما در این مسابقه حضور داشته باشند و زیرا در صورتی که این اتفاق صورت گیرد، رقابت سطح بالایی برگزار میشود. برای حدادیفر آرزوی سلامتی میکنم و دوست داشتم او در زمین حضور داشت.
سرمربی سپاهان با بیان اینکه امیدوارم شرایط به گونهای باشد که همه بازیکنان تیم به میدان بروند، تصریح کرد: در مسابقه فردا میشود از پاددوانی استفاده کرد اما برای عدم تشدید مصدومیتش از او استفاده نمیکنیم. با این حال نمیتوانم بگویم که ۱۰۰ درصد پاددوانی در ترکیب تیم حضور ندارد زیرا نمیتوانم راجع به آینده پیشبینی داشته باشم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره مشکلات به وجود آمده بین محرم نویدکیا و باشگاه سپاهان و تشویق احتمالی او در مسابقه فردا گفت: من به شخصه از اینکه محرم در هر فضایی تشویق شود، خوشحال میشوم بنابراین در بازی فردا هم از هواداران میخواهم او را تشویق کنند.
فرکی افزود: محرم در حال حاضر جزو تاریخ باشگاه به شمار میرود و کسی نمیتواند تاریخ را عوض کند اما امیدوارم نگاه هواداران اول به سپاهان و بعد به تک تک بازیکنان باشد و بعد از سپاهان بازیکنان را در اولویت قرار دهند تا به ما روحیه داده و ما را خوشحال کنند.
وی درباره تغییر ساعت بازی افزود: ما خودمان را برای این موضوع آماده کردهایم زیرا تغییر ساعت بازیها در لیگ ایران مسئلهای غیر عادی نیست و از ابتدای هفته به آن فکر میکردیم. با این حال نگران خودمان نیستیم بلکه نگران هوادارانی هستم که به ورزشگاه میآیند و اگر مسابقه از ساعت ۲۱ شروع شود، این هواداران ساعت ۲۳ باید به خانههای خود بازگردند.
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