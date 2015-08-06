به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر امروز در دیدار با مدیران مسئولان روزنامه‌های محلی، سرپرستان روزنامه‌های کثیرالانتشار و خبرگزاری‌های رسمی کشور در آستانه روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران و رسانه ها بیش از هر قشر دیگری در جریان اقدامات رسانه های خارجی به ویژه رسانه های وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی هستند و می دانند که آنها چه هزینه هایی برای ضربه زدن به اسلام می کنند.

وی با بیان اینکه این رسانه ها در صدد از هم پاشیدن کانون خانواده ها هستند و با تبلیغ برنامه های خود در فضای مجازی، کودکان و جوانان ما را به سمت فساد و تباهی می برند، افزود: آنها می دانند که با از بین بردن نیروی جوان از طریق هدایت آنها به فساد و اعتیاد، می توانند به اهداف خود علیه ایران اسلامی دست پیدا کنند.

ناصری با بیان اینکه متاسفانه در یزد نیز جوانان و کودکان ما تحت تاثیر این رسانه ها قرار گرفته اند، بیان کرد: در مقابل این اقداماتی که رسانه های خارجی انجام می دهند، رسانه های داخل باید جامعه را به سمت پاکی، پاکدامنی، پاکدستی و دوری از فساد هدایت کنند و در یزد نیز رسانه های محلی تلاش کنند فضای یزد حال و هوای گذشته را پیدا کند و جوانان را به سمت تدین و نیکی ها هدایت کنند.

امام جمعه یزد همچنین با بیان اینکه آل سعود در همسایگی ما هیچ ابایی از پخش کردن برنامه های مختلف ندارد و با خرج کردن دلارهای نفتی، هر که را می خواهند می خرند، افزود: اطلاع رسانی ما در خارج از کشور خوب نیست و نسبت به ترویج فرهنگ انقلاب و اسلام واقعی و تبلیغ تشیع ضعیف عمل کرده ایم.

وی از رسانه ها خواست تا در این زمینه هزینه کنند و اجازه ندهند مکتب تشیع اینگونه در مظلومیت باقی بماند و همانگونه که تلاش شد تا دیدگاه مردم جهان نسبت به انرژی هسته ای ایران عوض شود، باید تلاش کرد دیدگاه آنها نسبت به اسلام دروغینی که آل سعود مروج آن بوده اند، نیز تغییر کند.