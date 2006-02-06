جهان از "مونيخ" اسپيلبرگ استقبال كرد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر تريلر در دومين هفته نمايش همچنان صدرنشين جدول فروش جهان است. استيون اسپيلبرگ در واپسين فيلم سينمايي‌اش شرح حال گروهي از ورزشكاران اسرائيلي را روايت مي‌كند كه توسط فلسطيني‌ها به گروگان گرفته مي‌شوند. زماني كه ماموريت يك تيم نجات آلماني با ناكامي مواجه مي‌شود ، يازده تن از ورزشكاران كشته مي‌شوند.



نمايش "مونيخ" در چهل كشور جهان در جريان است و اين فيلم در دومين هفته نمايش به فروش 13 ميليون و 300 هزار دلار دست يافت و مجموع فروش آن به 34 ميليون و 300 هزار دلار رسيد. اين در حالي است كه فيلم "خاطرات يك گيشا" بالغ بر 9 ميليون دلار فروش كرد و پيش بيني مي شود كه در هفته هاي آينده با فروش بيشتري مواجه شود. اين اثر كه در شش رشته نامزد دريافت تنديس اسكار شده، تا به حال 61 ميليون و 800 هزار دلار فروش كرده است.



در اين ميان نمايش فيلم "قدم زني در مسير" در 23 كشور جهان در جريان است و اين اثر به فروش 8 ميليون دلاري دست يافت. از ديگر آثار موفق در عرصه جهاني مي توان به انيميشن "جوجه كوچولو" اشاره كرد كه در 32 كشور به نمايش درآمده است. فروش اين اثر انيميشن در اين هفته بالغ بر 7 ميليون و 600 هزار دلار بود و مجموع فروش آن به 139 ميليون دلار رسيد.