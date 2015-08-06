خبرنگاران شهرستان تایباد با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز پنجشنبه با حضور فرماندار و مسئولان این شهرستان با غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای این شهرستان برگزار شد طی مراسمی خبرنگاران این شهرستان با آرمان های شهدا و امام شهدا بیعت و سپس با امام جمعه این شهرستان دیدار کردند.

حجت الاسلام محمد محدثی امام جمعه شهرستان تایباد در دیدار با خبرنگاران اظهار کرد : خبرنگاران در این عرصه حساس که تمام جهان به دنبال نشان دیدن چهره خشن از اسلام هستند نقش بسزایی دارند و وظیفه ی سنگین نسبت به اسلام دارند تا چهره واقعی اسلام به جهانیان معرفی نمایند

وی افزود : در مناطق تلفیقی خبرنگاران باید به دنبال ایجاد تفاهم بوده و از ایجاد تفرقه جلوگیری نمایند و از ایجاد اخبار جنجال آفرین ببرهیزند

وی با اشار ه به اینکه خبرنگاران بایستی اخبار وحدت آفرین سرلوحه کار خود قرار دهند افزود : خبرنگاران در انعکاس اخبار بایستی بی طرفانه عمل کند چون ذات خبرنگار مبتنی بر بی طرفی می باشد

نقش خبرنگاران در خنثی سازی دسیسه های دشمن پر رنگ است

امام جمعه اهل سنت تایباد نیز در دیدار با خبرنگاران بیان کرد: خبرنگاران مسئولیت خطیری را بر عهده دارند و باید خبرنگاران به واقعیت ها دست یابند و گام به گام در حوزه کاری خود حرکت نمایند

مولوی غلام نبی توکلی با اشاره به دورغ پراکنی های رسانه های خارجی همچون بی. بی. سی و صدای آمریکا گفت: خبرنگاران بایستی تلاش کنند تا افکار عمومی از دروغ پراکنی های رسانه خارجی مشوش نشود و واقعیت ها به مردم منعکس شوند.

امام جمعه اهل سنت تایباد گفت : خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند و بایستی تلاش کنند تا مشکلات مردم و جامع رفع شود و از انتشار اخبار جنجالی بپرهیزند.

خبرنگاران بی ادعا

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد نیز با ابراز قدردانی از تلاش های خبرنگاران بیان کرد: امروز عرصه اطلاع رسانی در شهرستان تایباد با حضور خبرنگاران بومی قابل قیاس با چندین سال گذشته نیست.

حمزه آزاد گفت: امروز رسانه های معتبر کشور در شهرستان مرزی تایباد خبرنگار دارند و هر روز در کشور از این شهرستان خبرهای مختلفی در زمینه های متعدد منتشر می شود.

وی گفت: خبرنگاران شهرستان تایباد همواره همراه نظام و روحانیت بوده و جناحی کار نکرده و در راستای معرفی نظام و انقلاب قلم زده اند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران شهرستان از حاشیه سازی و جو سازی به دور هستند افزود: هیچگاه خبرنگاران شهرستان تایباد برای منفعت خود قلم نزده انده و بدون هیچ چشم داشتی در حال فعالیت هستند

رییس انجمن خبرنگاران شهرستان تایباد نیز در این نشست گفت: نقش خبرنگاران در توسعه و آبادانی شهرستان تایباد بسیار با اهمیت است و مسئولان شهرستان بایستی از این فرصت به دست آمده در توسعه شهرستان استفاده کنند.

مهدی حسین زاده گفت: خبرنگاران بایستی موضوع اخلاق حرفه ی در رسانه را جدی بگیرند و در راستانی تنویر افکار عمومی و مهندسی فرهنگی قلم بزنند

رییس انجمن خبرنگاران شهرستان تایباد افزود: در حال حاضر در شهرستان تایباد بیش ده رسانه معتبر کشور فعال هستند و روزانه پنج خبر از شهرستان در رسانه های کشور منتشر می شود.