  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۰۶

هفته دوم لیگ برتر؛

وقت استراحت پزشکی در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس اجرا شد

وقت استراحت پزشکی در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس اجرا شد

در جریان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران قانون وقت استراحت پزشکی از سوی داور بازی اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران در هفته دوم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه غدیر شهر اهواز آغاز شده است.

در دقیقه ۳۰ این بازی، با نظر محسن ترکی و به خاطر گرمای هوای محل برگزاری مسابقه، قانون Cooling Break یا وقت استراحت پزشکی اجرا شد و بازیکنان ۲ دقیقه به استراحت و نوشیدن آب پرداختند.

براساس قانون (Cooling Break) که از سوی کمیته پزشکی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر گرفته شده، در بازی‌هایی که دمای هوا بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد و رطوبت هوایی بالایی وجود داشته باشد به بازیکنان هر دو تیم در دقایق ۳۰ و ۷۵ فرصت استراحت ۳ دقیقه‌ای داده می‌شود تا بازیکنان با نوشیدن آب از خستگی مضاعف و از دست رفتن بیش از حد آب بدنشان جلوگیری کنند.

کد مطلب 2876857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه