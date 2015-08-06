وقت استراحت پزشکی در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران در هفته دوم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه غدیر شهر اهواز آغاز شده است.

در دقیقه ۳۰ این بازی، با نظر محسن ترکی و به خاطر گرمای هوای محل برگزاری مسابقه، قانون Cooling Break یا وقت استراحت پزشکی اجرا شد و بازیکنان ۲ دقیقه به استراحت و نوشیدن آب پرداختند.

براساس قانون (Cooling Break) که از سوی کمیته پزشکی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر گرفته شده، در بازی‌هایی که دمای هوا بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد و رطوبت هوایی بالایی وجود داشته باشد به بازیکنان هر دو تیم در دقایق ۳۰ و ۷۵ فرصت استراحت ۳ دقیقه‌ای داده می‌شود تا بازیکنان با نوشیدن آب از خستگی مضاعف و از دست رفتن بیش از حد آب بدنشان جلوگیری کنند.