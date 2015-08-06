به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز شنبه تیم فوتبال سایپا در زمین راه‌آهن به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت تا نخستین برد خود در فصل جدید لیگ را بدست آورد.

در این بازی که با قضاوت حمید حاج‌ملک محمدی و در ورزشگاه شهر قدس تهران برگزار شد، میلاد میداوودی (۵۸) و جواد نکونام (۷۰) گل‌های تیم فوتبال سایپا را به ثمر رساندند.

تیم سایپا در بازی نخستش در لیگ پانزدهم در خانه برابر گسترش فولاد تبریز به تساوی بدون گل رضایت داده بود اما راه‌آهن پیروزی ۲ بر صفر در زمین فولاد خوزستان را در ثانیه‌های پایانی با تساوی ۲ بر ۲ عوض کرده بود. با این برد سایپا 4 امتیازی شد و موقتا به صدرجدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته دوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۵ - مردادماه؛

* راه‌آهن تهران - سایپا تهران، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه شهر قدس

* نفت تهران - صبای قم، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه تختی تهران

* استقلال خوزستان - پرسپولیس، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۱۶ - مردادماه؛

* گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال اهواز - سیاه‌جامگان مشهد، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه تختی اهواز

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه آزادی

* ذوب‌آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت ۲۱، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان