این ساختمان زنده است !

به گزارش خبرگزاری مهر، نمای بیرونی این ساختمان که یکی از هتلهای معروف شهر سائوپائولو در برزیل است با ۲۰۰ رشته از چراغهای LED پوشیده شده است.

با این حال زیبایی این هتل ۳۰ طبقه به خصوص در شب هنگام به واسطه نورپردازی خاصش نیست بلکه امکان حیرت انگیزی که گروهی از محققان در زنده بودن آن و برقراری ارتباط با عابران پیاده فراهم کرده اند به شهرت جهانی این سازه منجر شده است.

این نمای بیرونی نسبت به صداهای محیطی، کیفیت هوا و از همه جالب تر واکنش ناشی از اپلیکیشن تلفن های همراه عابران پیاده، تغییر رنگ می دهد.

این ابتکارعمل بخشی از یک پروژه مدیریت شهری است که در آن تلاش می شود اقدامات مثبتی در راستای نشاط هر چه بیشتر ساکنان شهرها صورت گیرد.

عملکرد نمای بیرونی این سازه بدین ترتیب است که با اطلاعات به دست آمده از محیط اطراف تغییر رنگ می دهد. در واقع نتیجه برقراری ارتباط میان عابران پیاده (که اپلیکیشن مخصوصی را بر روی تلفن همراه هوشمند خود نصب کرده اند) و همچنین تأثیر صداهای محیط و کیفیت هوا موجب می شود تا رنگ چراغهای LED آن به تناوب تغییر کند.

در اطراف نمای این ساختمان میکروفون های مخصوصی نصب شده که امواج صوتی را جذب می کنند. همچنین حسگرهایی تعبیه شده که از روی کیفیت هوای محیط اطراف، اطلاعاتی تولید و روانه سیستم نورپردازی این هتل می کنند تا در نهایت نمای ساختمان با تغییر رنگ چراغ هایش ارتباط زنده ای با محیط اطراف برقرار کند.