به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین برای چندمین بار طی هفته های اخیر اقدام به برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه در شهر ستره کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم آل خلیفه علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز علیه این رژیم برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، خواستار آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی در بند این رژیم به ویژه شیخ علی سلمان شدند.

بحرینی ها همچنین اقدامات وحشیانه نظامیان آل خلیفه در استفاده از گازهای اشک آور و گلوله های پلاستیکی علیه مردم را به شدت محکوم کردند.

این در حالی است که اقدامات خشونت آمیز نظامیان آل خلیفه علیه مخالفان این رژیم روز به روز تشدید می شود.