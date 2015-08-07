به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: نباید بازار ایران به جولانگاه کالاهای غیرضروری کشورهای اروپایی تبدیل شود چراکه برخی از کشورها در ۱۰ ساله گذشته شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کردند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب مهمترین راه برای رهایی از مشکلات جامعه را عملیاتی کردن دقیق اقتصاد مقاومتی دانسته اند بنابراین دولت هم باید به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشد.

امام جمعه ایلام بیان داشت: مسئولان در دولت محترم راهبرد اقتصاد مقاومتی را در نظر داشته باشند چراکه تکیه‌ بر توانمندی‌های داخلی تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است.

حجت الاسلام لطفی عنوان کرد: روابط اقتصادی با کشورها به‌ویژه اتحادیه اروپا نباید سبب واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و خودروهای گران‌قیمت شود و برداشته شدن همه تحریم‌ها همه مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی کند.

وی تصریح کرد: سیاست اساسی و راهبردی انقلاب و نظام اسلامی حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم که امروز در رژیم کودک سوز اسرائیل و حامی اصلی آن رژیم مستکبر آمریکا است و اساسا انقلاب اسلامی را به استکبار ستیزی و ایستادگی در مقابل زورگویان عالم و نظام های دیکتاتور و متجاوز می شناسند.

امام جمعه ایلام با اشاره به ۱۶ مرداد تاریخ تشکیل جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ اظهار داشت یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ انقلاب اسلامی تشکیل جهاد دانشگاهی بود که در آغاز یک حرکت علمی و پژوهشی آن‌هم بر اساس این شعار ما می‌توانیم بود.

وی با اشاره به ۱۷ مرداد روز خبرنگار و شهادت مظلومانه محمود صارمی توسط طالبان در سال ۱۳۷۷ بیان داشت: خبرنگار چون مورد اعتماد مردم و نظام اسلامی و مسئولان هست باید دغدغه اصلی او انعکاس خواسته‌های به‌حق و بجا و ضروری مردم باشد.