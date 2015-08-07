به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان در خطبه های امروز نماز جمعه این شهرستان بیان کرد: دقت در داشتن حیا و عفت و شرع سه امر ضروری در داشتن یک جامعه دینی و اسلامی است.

وی افزود: اگر شرم و حیا از زندگی انسان ها جدا شود زمینه انجام گناه و کارهای ناپسند فراهم می شود و انسان ها با از دست دادن حیا دست به اعمال زشت و ناپسند می زنند.

حجت الاسلام حدادیان گفت: در ادیان اسلامی ما به دونوع از حیا اشاره کرده اند که یکی حیا ناشی از عقل و خرد دانش است و دیگری حیای عمق که از آن تعبیر به جهل و نادانی می کنند و انسان عاقل و خردمند باید خود را در محضر خدا ببیند و عبور از محرمات را جایز داند.

خطیب موقت شهرستان بشرویه گفت: در دین ما لباس اسلام حیا و عفت است و همانطور که لباس تن آدمی را می پوشاند حیا و عفت نیز برای حفظ اسلام لازم است.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه اظهار داشت: شرم و حیا از نظر دینی و اعتقادی عیوب انسان ها را می پوشاند و کسانی که دارای این دو صفت باشند عیوب ذاتی و درونی آنان پوشیده می شود و انسان را در برابر آفت ها و صفات بد محافظت می کند و سرآغاز هر کار زیبا در ذات داشتن حیا و عفت است.

دشمن با سکوت در برابر اقدامات آل سعود و اسرائیل به دنبال از بین بردن اسلام است

خطیب موقت شهرستان بشرویه به اقدامات شوم و ننگین دشمنان اسلام اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس دشمن بدون هیچ مشکلی جنگ رو در رو را انتخاب کرد و در آن شکست خورد اما آنچه امروزه پیش رو گرفته ایجاد جنگ نرم در درون جامعه است که اوج بی حیایی را به رخ کشیده اند.

حجت الاسلام حدادیان افزود: متاسفانه کشورهایی که حرف دفاع از حقوق بشر را می زنند امروزه خواب هستند و اقدامات ننگین آل سعود و اسرائیل را که زنده زنده سوزاندن اطفال و کودکان بی گناه را سرلوحه کارخود قراردادند را می بینند و سکوت می کنند.

وی ادامه داد: تمامی این اقدامات را به این خاطر انجام می دهند تا ریشه اسلام را برکنند و ایران، ابر قدرت منطقه را تخریب کنند.

وی به سالروز جهاد دانشگاهی و اهداف دانشجویان هم اشاره کرد و گفت :دانشجویان باید ضمن الگوگیری از اسلام و رهبر کبیر برای ملت کار کنند.

حجت الاسلام حدادیان با اشاره به سالروز شهادت محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران سربازان اصلی در جبهه و خط مقدم جنگ با رسانه های غربی هستند و باید وظیفه خود را که نوعی امربه معروف و نهی از منکر است را بنحو احسن انجام دهند.

وی نیز به برنامه های سطح شهرستانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید روحانی علی نژاد هم اشاره کرد و اظهار داشت:مسئولان حضور خود را در محافل شهدا و خانواده شهدا باید پر رنگ تر کنند و ضمن دلجویی از آنان برای آسایش آنان قدم مثبت بردارند.