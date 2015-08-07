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۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

خطیب جمعه بشرویه:

خبرنگاران خط مقدم جنگ با رسانه‌های غربی هستند

خبرنگاران خط مقدم جنگ با رسانه‌های غربی هستند

بشرویه- امام جمعه موقت شهرستان بشرویه گفت: امروز باید خبرنگاران بیش از پیش در ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی تلاش کنند چراکه آنان در خط مقدم جنگ با رسانه های غربی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان در خطبه های امروز نماز جمعه این شهرستان بیان کرد: دقت در داشتن حیا و عفت و شرع سه امر ضروری در داشتن یک جامعه دینی و اسلامی است.

وی افزود: اگر شرم و حیا از زندگی انسان ها جدا شود زمینه انجام گناه و کارهای ناپسند فراهم می شود و انسان ها با از دست دادن حیا دست به اعمال زشت و ناپسند می زنند.

حجت الاسلام حدادیان گفت: در ادیان اسلامی ما به دونوع از حیا اشاره کرده اند که یکی حیا ناشی از عقل و خرد دانش است و دیگری حیای عمق که از آن تعبیر به جهل و نادانی می کنند و انسان عاقل و خردمند باید خود را در محضر خدا ببیند و عبور از محرمات را جایز داند.

خطیب موقت شهرستان بشرویه گفت: در دین ما لباس اسلام حیا و عفت است و همانطور که لباس تن آدمی را می پوشاند حیا و عفت نیز برای حفظ اسلام لازم است.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه اظهار داشت: شرم و حیا از نظر دینی و اعتقادی عیوب انسان ها را می پوشاند و کسانی که دارای این دو صفت باشند عیوب ذاتی و درونی آنان پوشیده می شود و انسان را در برابر آفت ها و صفات بد محافظت می کند و سرآغاز هر کار زیبا در ذات داشتن حیا و عفت است.

دشمن با سکوت در برابر اقدامات آل سعود و اسرائیل به دنبال از بین بردن اسلام است

خطیب موقت شهرستان بشرویه به اقدامات شوم و ننگین دشمنان اسلام اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس دشمن بدون هیچ مشکلی جنگ رو در رو را انتخاب کرد و در آن شکست خورد اما آنچه امروزه پیش رو گرفته ایجاد جنگ نرم در درون جامعه است که اوج بی حیایی را به رخ کشیده اند.

حجت الاسلام حدادیان افزود: متاسفانه کشورهایی که حرف دفاع از حقوق بشر را می زنند امروزه خواب هستند و اقدامات ننگین آل سعود و اسرائیل را که زنده زنده سوزاندن اطفال و کودکان بی گناه را سرلوحه کارخود قراردادند را می بینند و سکوت می کنند.

 وی ادامه داد: تمامی این اقدامات را به این خاطر انجام می دهند تا ریشه اسلام را برکنند و ایران، ابر قدرت منطقه را تخریب کنند.

وی به سالروز جهاد دانشگاهی و اهداف دانشجویان هم اشاره کرد و گفت :دانشجویان باید ضمن الگوگیری از اسلام و رهبر کبیر برای ملت کار کنند.

حجت الاسلام حدادیان با اشاره به سالروز شهادت محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران سربازان اصلی در جبهه و خط مقدم جنگ با رسانه های غربی هستند و باید وظیفه خود را که نوعی امربه معروف و نهی از منکر است را بنحو احسن انجام دهند.

وی نیز به برنامه های سطح شهرستانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید روحانی علی نژاد هم اشاره کرد و اظهار داشت:مسئولان حضور خود را در محافل شهدا و خانواده شهدا باید پر رنگ تر کنند و ضمن دلجویی از آنان برای آسایش آنان قدم مثبت بردارند.

کد مطلب 2877158

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