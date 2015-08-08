آسیب های طرح تحول سلامت/ افزایش خطاهای پرستاران

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بیش از ۱۵ ماه از اجرای طرح تحول نظام سلامت می گذرد و همگان منتظر ارائه دستاوردهای اهداف این طرح هستند.

وی با انتقاد از بایکوت رسانه ای منتقدین روش اجرای طرح تحول نظام سلامت، افزود: از همان روزهای اول اجرای طرح، تمام راههای نقد بسته شد بطوریکه دو مصاحبه رادیویی از بنده ضبط شد اما هرگز پخش نشد.

شریفی مقدم با اشاره به اهداف اولیه این طرح که شامل کاهش پرداختی از جیب مردم، افزایش کیفیت خدمات درمانی و همچنین ایجاد عدالت در سلامت بود، گفت: امروز باید مشخص شود که آیا «رقم ریالی» پرداختی از جیب مردم کاهش یافته است. زیرا، بسنده کردن به درصد نمی تواند چندان مستند باشد.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که کاهش هزینه های پرداختی به دنبال افزایش قیمت خدمات درمانی بوده است، افزود: بطوریکه عمل آپاندیسیت قبل از طرح تحول سلامت ۸۰ هزار تومان بود و امروز به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده خدماتی که به بیماران ارائه می شود، می توان گفت که رقم ریالی پرداختی از جیب مردم کاهش نیافته است.

شریفی مقدم در ادامه به موضوع افزایش کیفی خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح شاهد هستیم که بار مراجعات مردم به بیمارستان های دولتی افزایش پیدا کرده و این مسئله با توجه به کمبود نیروی پرستاری، مشکلاتی را برای پرستاران و مردم به وجود آورده است.

وی ادامه داد: وقتی بار مراجعات و بستری در بیمارستان های دولتی افزایش بیابد، قطعا نیاز هست که از نیروی انسانی بیشتری برای ارائه خدمات ارائه شود. اما، متاسفانه وضعیت کمبود کادر پرستاری قبل از طرح نیز وجود داشت و با اجرای طرح، این مشکلات تشدید شده و در نتیجه کیفیت خدمات پرستاری پایین آمده است.

شریفی مقدم معتقد است که کمبود کادر پرستاری و افزایش بار مراجعات به بیمارستان ها، منجر به افزایش خطاهای پرستاری و آسیب بیماران می شود.

دبیرکل خانه پرستار به موضوع عدالت در سلامت به عنوان یکی دیگر از اهداف طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: این سئوال مطرح است که آیا مردم خدماتی که در قالب این طرح ارائه می شود را، عادلانه دریافت می کنند.

وی در همین زمینه به پرداختی کادر درمانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه فاصله پرداختی ها افزایش پیدا کرده و منجر به ایجاد شکاف طبقاتی شده است. از همین رو، معتقدم که طرح تحول سلامت به اهدافش نرسیده و فقط پول های کلانی از محل یارانه های مردم، به بخش سلامت تزریق شده که البته این پول ها فقط برای عده ای خوشاینده بوده است.