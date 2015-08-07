به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله سید یوسف طباطبایی‌ نژاد ظهر امروز در خطبه‌ های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی در کشور اظهار داشت: هدف از شکل گیری این واحد، عملی کردن آموخته های دانشجویان برای کاربرد آن در زندگی و حرفه های مختلف بوده است.

وی همچنین به شهادت امام صادق (ع) نیز اشاره داشت و گفت: امیدواریم روزی با نابودی آل سعود بتوانیم قبرستان بقیع را که آن امام بزرگوار نیز در کنار جدشان در آن به خاک سپرده شده اند را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.

وی ادامه داد: البته مذهب ما شیعیان مذهب همه ائمه بزرگوار است اما همه آنچه امروز از تشیع داریم را مدیون امام صادق (ع) هستیم.

آیت الله طباطبائی نژاد به حیله گری دشمنان برای هدف قرار دادن ایمان جوانان مسلمان نیز اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام همواره در حال دسیسه برای انحراف جوانان ما بوده اند که نمونه آن را می توان در انحطاط آندلس که با ورود شراب و بی بندباری در بین جوانان رقم خورد، مثال زد.

وی تصریح کرد: هم اکنون دشمن با وارد کردن سی‌دی‌های مبتذل در بین جوانان ما سعی در انحراف و سست کردن ایمان آنها دارد و زمانی هم که ایمان سست شد قدرت غلبه از بین می می رود.

امام جمعه اصفهان تاکیدات رهبری بر نیرنگ‌های دشمنان اسلام را مهم دانست و گفت: مقام معظم رهبری همواره اذعان داشته اند که حیله گری دشمن همیشه وجود دارد.

