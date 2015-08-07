به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه زنجان افزود: به جرأت میتوان گفت این مشکل، ترمز بسیاری از فعالیتهای پژوهشی، فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی زنجان در در سالهای اخیر بوده است كه امیدواریم با کمک همه مسئولان استانی به ویژه نماینده عالی دولت در استان و مردم فهیم و ولایتمدار زنجان این مشکل را مرتفع کنیم.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان از راهاندازی نخستین پژوهشکده دانشجویی کشور در زنجان خبر داد و گفت: متاسفانه در دانشگاهها حتی در مقطع تحصیلات تکمیلی متولی فرهنگی نداریم.
عباسی افزود: اولین جشنواره انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی در کشور در زنجان برگزار می شود و با بازگشایی دانشگاهها نتیجه اعلام خواهد شد و در حالحاضر بررسیها و انتخابها با داوری کشوری در سطح استان صورت گرفته و پیشنهاد ارائه این طرح بهصورت ملی به میزبانی استان زنجان ارائه شده است.
وی در مورد حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، افزود: بخش آزمایشگاههای بیوفناوری زیستی و مرکز خدمات سرب و روی جهاد دانشگاهی فعالیت مطلوبی دارند.
عباسی تصریح کرد: در مرکز خدمات سرب و روی جهاد دانشگاهی استان زنجان دو فلز گرانبها از پسماندها استخراج شده است که اگر این کار به نتیجه برسد در استان مشکل بیکاری حل خواهد شد.
وی به وضعیت مطلوب در بخش آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی و گمرک اشاره کرد و گفت: با این فعالیتها امکان تقلب از افراد سلب می شود و کیفیت صادرات افزایش مییابد و بیش از ۹ مورد از ادارات مطرح در حال همکاری با این بخش هستند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان به پایان چهار طرح در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: حذف آنتیبیوتیکها از شیر در بخش صنایع غذایی، ساخت کیت تشخیصی، تولید نوشیدنیهای تخمیری میوهای فراسودمند و بررسی وجود ملامین در پودرهای پروتئینی و تخممرغی از طرحهای به اتمام رسیده هستند.
عباسی با تاکید بر اینکه مجموعه جهاد دانشگاهی هیچ اعتقادی به طرح پژوهشی کتابخانهای ندارد، تصریح کرد: طرحهای تحقیقاتی باید در راستای پیشرفت کشور و قابل لمس برای مردم باشند.
وی در مورد طرحهایی که در حال انجام هستند، گفت: طرح تولید آب فراسودمند با جلبک اسپرولینا، اندازهگیری آنتیبیوتیکها در غذای دام، تشخیص باکتری سالمونلا با کیت تشخیصی لاک دکس و گیاه پالایی (حذف آلایندههای آلی و فلزی با استفاده از گیاه) در حال تحقیق هستند.
۱۳ رشته کاردانی و ۱۶ رشته کارشناسی فعالیت میکنند
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: هفت محصول قابل ارائه به کل دنیا در مجموعه جهاد دانشگاهی وجود دارد که هوشمندسازی سنسور فشار گاز آنالوگ، سامانه پزشکی از راه دور از نمونههای این محصولات است.
عباسی در مورد حوزه آموزشی جهاد، گفت: در حوزه علمی کاربردی ۱۳ رشته کاردانی و ۱۶ رشته کارشناسی فعالیت میکنند و ۱۰ انجمن فعال دانشجویی تخصصی فعال نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: ایجاد دورههای تک پودمان و تک درس و کارشناسی ارشد در دو رشته و برگزاری اولین المپیاد مهارتی آموزشی در زنجان از برنامههای آینده هستند.
وی وضعیت مرکز دانشگاهی جهاد را از نظر سختافزار و نرمافزار مطلوب دانست و افزود: سرعت اینترنت بالا و مجهز شدن به فیبر نوری از امکانات خاص این مرکز است.
عباسی خاطرنشان کرد: در بین ۴۳ مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کشور، استان زنجان دارای رتبه سوم کشوری است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان با تاکید بر هدف افزایش کیفیت در جهاد دانشگاهی، افزود: وزارت علوم به تمامی دورههای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی مجوز ارائه کرد و ۶۹ درصد از دورههای کوتاهمدت جهاد دانشگاهی زنجان بهصورت تخصصی و اشتغالمحور شد.
عباسی از برگزاری اولین و تخصصیترین آکادمی ارتباطات در استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: دورههای فناوری اطلاعات و بهیاری از زیرمجموعههای این آکادمی هستند.
وی با اشاره به برپایی کارگاه ساخت جواهرات، گفت: با شرکت در کارگاههای آموزشی میتوان به مشاغل پردرآمد دست یافت.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان، جهاد دانشگاهی را یک دستگاه فرابخشی نامید و گفت: در جهاد دانشگاهی هدف پوشش کامل نیست و بهدنبال الگوسازی هستیم.
عباسی در مورد بانک خون بند ناف استان زنجان، گفت: این مرکز به جمعآوری سلولهای بنیادی در هنگام تولد نوزاد میپردازد و اولین تالاسمی ایران با این روش درمان قطعی شد.
عباسی انتقال تکنولوژی در کشور را مهم دانست و گفت: شرایط پساتحریم طلاییترین زمان برای انتقال تکنولوژی به ایران است. حتی تکنولوژی در صنعت خودروسازی باید ورود پیدا کند تا ارابههای مرگ از ایران جمعآوری شود.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: در تحلیلهای علمی در داخل و خارج از کشور نیروی انسانی از پایههای اساسی اقتصاد دانشبنیان معرفی شده است.
عباسی با اشاره به اینکه سرمایههایی تحت عنوان نفت و گاز پایههای اقتصاد را تقویت نمیکند، افزود: اکثر کشورهای پیشرفته با پرداختن به مسئله نیروهای انسانی و سرمایهگذاری برای نیروهای جوان به موفقیت رسیدهاند.
در جهاد دانشگاهی هدف پوشش کامل نیست و بهدنبال الگوسازی هستیم
عباسی در مورد حوزه نشر کتاب، گفت: ۳۳ عنوان کتاب تخصصی و علمی چاپ شده از سوی جهاد دانشگاهی ارائه شده که یک رکورد در زنجان است.
وی با اشاره به برگزاری ۲۰۵ نشست تخصصی، افزود: نشستهایی در مورد آسیبهای اجتماعی به مواد مخدر، اخلاق و سبک زندگی و سواد رسانهای با حضور ۱۳ هزار و ۴۲۱ نفر برگزار شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان در مورد حوزه نمایشگاهها، گفت: ۲۶ عنوان نمایشگاه با عنوان تنپوش خاتون، کتاب دانشجویی، شبکه خاکستری و آثار گرافیکی در طول یکسال گذشته با حضور ۳۶ هزار و ۶۰۰ نفر برگزار شد.
عباسی اردوهایی با عنوان ایران مرز پرگهر را از برنامههای اصلی کانون معرفی کرد و افزود: ۳۶ عنوان اردو برگزار شد که طی آن، هزار و۸۰ نفر از این امکان استفاده کردند.
وی از برپایی ۱۰ جشنواره در طی سال گذشته خبر داد و گفت: جشنواره شعر لالههای خونین، شعر علوی و فاطمی، سوگواری پیامبر اعظم دانشجویان برتر از جمله این جشنوارهها هستند که هزار و ۶۷۵ نفر از آن بهرهمند شدند.
عباسی به برگزاری هفت مسابقه با حضور هزار و ۲۰۰ نفر اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۷ عنوان کارگاه و دوره تخصصی شامل مهارتهای ارتباط موثر، تدبر در قرآن، مقالهنویسی و تکنیکهای سرمایهگذاری بود و هزار و ۹۶۰ نفر در آن شرکت کردند.
وی با اشاره به برگزاری دو برنامه ملی، خاطرنشان کرد: سوگواری میعادگاه عاشوراییان دانشجویان با حضور دو هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کننده و سه هزار و ۵۰۰ اثر از کل کشور و برنامه پاتوق طنز دانشجویی در سطح ملی اجرا شد و دبیرخانه دائمی این برنامهها به استان زنجان داده شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان افزود: ۱۴عنوان نمایش و نقد فیلم در مجموعه جهاد دانشگاهی انجام شد و در کل ۳۳۷ عنوان برنامه اجرا شد که ۵۱ هزار و ۲۴۹ نفر از برنامههای فرهنگی جهاد دانشگاهی استفاده کردند.
عباسی افزود: همچنین ۲۶ عنوان اجرای طرح مطالعاتی وجود داشت که طرح بررسی سرمایه اجتماعی ایرانیان در سطح ملی بود.
وی از تولید هشت عنوان محصول فرهنگی خبر داد و گفت: هفته گذشته زندگینامه شهید محمدحسین تجلی تهیه و رونمایی شد و بهزودی از انیمیشن شهید فهیمه صیادی هم رونمایی خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان با تاکید بر اینکه کشوری موفق است که بتواند در مرز دانش و خدمات حرکت کند و افزود: جهاد دانشگاهی در این راستا به تازگی وارد تکنولوژی اپلیکیشنهای موبایل شده و گروه اپلیکیشنسازی را راهاندازی کرده است که در حالحاضر سه اپلیکیشن آماده ارائه دارد.
عباسی خاطرنشان کرد: سه طرح ختم ویژه قرآنی در مراکز دانشگاهی بهطور جامع و کامل برگزاری شد.
نظر شما