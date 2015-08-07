پیروزی دشوار ایران ب برابر چین/ شاگردان اکبری فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران ب و چین دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا را جمعه شب در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار کردند که این بازی را تیم ایران با حساب ۳ بر ۲ به سود خود پایان داد تا حریف ژاپن در فینال شود.

ست نخست این بازی با شوک چینی‌ها به تیم ایران همراه شد. این تیم که از بازیکنان بلندقامتی برخوردار بود در حمله و دفاع کار را خوب شروع کرد و از تیم ب ایران هم پیش افتاد تا جایی که در اواسط این ست روی تابلو برتری ۱۴ بر ۹ به سود چین ثبت شده بود و وقت دوم استراحت فنی این ست را هم این تیم ۱۶ بر ۱۳ به سود خود ثبت کرد. تیم ایران در ادامه فاصله را کم کرد اما چین با استفاده از توپ‌های برگشتی فاصله را بار دیگر امتیاز افزایش دادند و در نهایت هم این ست را ۲۵ بر ۲۱ به سود خود ثبت کردند.

در ست دوم هر دو تیم پا به پای هم پیش رفتند. چین که در دفاع روی تور و توپگیری خوب ظاهر شده بود وقت نخست استراحت فنی را ۸ بر ۶ از تیم ب ایران پیش افتاد. تیم ایران در بازگشت به زمین اجازه نداد چین اختلاف را افزایش دهد و در امتیاز ۱۳ با این تیم برابر شد اما مدافعان چین بلافاصله با تغییر سرویس و دفاع فیاضی در منطقه چهار اختلاف را افزایش دادند و با یک دفاع دیگر در وقت دوم استراحت فنی برتری ۱۶ بر ۱۳ خود را ثبت کردند. تیم چین در ادامه کار از اشتباهات فراوان بازیکنان ایران به خوبی بهره برد و ست دوم را هم ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان داد.

ست سوم این مسابقه با بازی خوب تیم ایران همراه شد. بازیکنان کشورمان با سرویس‌های خوب خود و دفاع روی تور هماهنگ، حریف را تحت فشار قرار دادند و وقت نخست استراحت فنی را ۸ بر ۴ پیش افتادند. این برتری در ادامه افزایش یافت و چینی‌ها با اشتباهات متوالی که داشتند در وقت دوم استراحت فنی هم ۱۶ بر ۶ از تیم کشورمان عقب افتادند. تیم ایران از برتری محسوسی که در این ست داشت به خوبی استفاده کرد و ست سوم را ۲۵ بر ۹ برنده شد تا کار به ست چهارم کشیده شود.

در ست چهارم هر دو تیم سعی داشتند کمترین اشتباه را داشته باشند. تیم کشورمان در دفاع روی تور مهاجمان چین را تحت فشار قرار داد و وقت نخست استراحت فنی را هم ۸ بر ۶ پیش افتاد. تیم کشورمان که بر بازی مسلط شده بود وقت دوم استراحت فنی ست چهارم را نیز ۱۶ بر ۱۲ پیشی گرفت و در ادامه نیز روند خوب خود را حفظ کرد تا این ست را هم ۲۵ بر ۱۹ برنده شود و کار را به ست پنجم بکشاند.

در ست پنجم تیم چین تا امتیاز سوم با ایران برابر پیش رفت اما سرویس‌های خوب زرینی و دفاع روی تور عالی بازیکنان کشورمان باعث شد تیم ایران از حریف فاصله بگیرد و برتری ۸ بر ۳ را به هنگام تغییر زمین روی تابلو ثبت کند. تیم چین در ادامه با سرویس‌های خوب خود فاصله را به دو امتیاز رساند تا حساسیت در امتیازات پایانی دو چندان شود. یک تایم اوت از پیمان اکبری باعث شد تا بازیکنان کشورمان تمرکز لازم را به دست آورند و ۱۴ بر ۱۱ پیش بیفتند اما چین ۳ امتیاز متوالی گرفت و با ایران برابر شد با این حال تیم کشورمان این ست را ۱۶ بر ۱۴ برنده شد و به فینال این دوره از مسابقات راه یافت.

بدین ترتیب ساعت ۱۵ فردا شنبه تیم‌های ملی قطر و چین بازی رده‌بندی این دوره از مسابقات را برگزار می‌کنند و ایران از ساعت ۱۷:۳۰ در دیدار نهایی برابر ژاپن قرار می‌گیرد.