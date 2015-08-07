به گزارش خبرنگار مهر، برونو فروموسو عصر جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل نفت الوسط عراق، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالم که مقام سوم را به دست آوردیم، این مقام برای ما بسیار حائز اهمیت است. از هواداران حاضر در ورزشگاه تشکر می کنم زیرا آنها بسیار از ما حمایت کردند و فکر می کنم از بازی امروز لذت برده باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که چقد شروع خوب و گلزنی در دقایق ابتدایی در پیروزی در بازی ها موثر است، تاکید کرد: کلید اصلی موفقیت تیم ما همین موضوع است، ما در همه بازی ها با ۱۲ بازیکن بازی می کردیم که کار دشواری است.

سرمربی تیم فوتسال تای سون نام ویتنام یادآور شد: من یک سرمربی اسپانییایی هستنم و تلاش می کنم سبک اسپانیایی را به بازیکنانم تلقین کنم، فکر می کنم در این مسابقه توانستیم با سبک اسپانیایی بازی کنیم و پیروز شویم.

فروموسو ادامه داد: ما به عنوان تیم اول از مرحله گروهی صعود کردیم، در این مسابقات به دنبال موفقیت بودیم. از شش هفته قبل به بازیکنانم گفته بودم ما باید شگفتی ساز شویم و به هدفمان رسیدیم.

وی تصریح کرد: خیلی از تیم هایی که فکر می کردند به فینال برسند، مثل شن زن و چومبوری و ناگویا در مراحل قبل حذف شدند ولی ما توانستیم تا این مرحله بالا بیاییم و مقام ارزشمند سومی را بدست بیاوریم. مهمترین دلیل این موفقیت تلاش بازیکنانم است، من شانزده ما پیش به این کشور آمدم، خیلی تلاش کردیم سبک بازیکنان را عوض کنم و امروز شاهد نتیجه این تلاش ها هستیم.

سرمربی تیم فوتسال تای سون نام ویتنام در مورد خسوس، سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: خسوس یکی از دوستان من و یکی از سرمربیان مطرح و مرجع در اسپانیا به شمار می رود، او به همراه دو نفر دیگر سبک نوینی را وارد دنیای فوتسال کرده اند و من از آنها پیروی می کنم. ما دفعات زیادی در اسپانیا با هم بازی کرده ایم، اما بعد از بازی به تبادل دانش و تجربه می پرداختیم، این خصوصیت تمام سرمربیان اسپانیایی است که به انتقال دانش و تجربه علاقه دارند. خسوس یکی از سرمربی های خوب اسپانیایی به شمار می رود که توجه بسیاری از باشگاه ها را به خود جلب کرده است.