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۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۰۲

جام باشگاه‌های فوتسال آسیا - اصفهان؛

تاسیسات دریایی قهرمان فوتسال آسیا شد/ سومین جام برای ایرانی‌ها

تاسیسات دریایی قهرمان فوتسال آسیا شد/ سومین جام برای ایرانی‌ها

تیم فوتسال تاسیسات دریایی با پیروزی مقابل تیم القادسیه کویت در فینال مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال مسابقات ششمین دوره فوتسال جام باشگاه‌های آسیا عصر امروز جمعه بین دو تیم تاسیسات دریایی ایران و القادسیه کویت در سالن نقش جهان اصفهان برگزار شد که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۵ بر ۴ به سود تاسیسات دریایی خاتمه یافت تا وحید شمسایی اولین قهرمانی فرامرزی خود را در قالب سرمربی جشن بگیرد.

برای تاسیسات در این مسابقه علی اصغر حسن زاده (۲ بار - دقایق ۲ و ۳۸)، قدرت بهادری (۵)، محمدرضا سنگ سفیدی (۲۲)، وحید شمسایی (۳۶)گلزنی کردند.

مصطفی نظری دروازه بان تاسیسات به خاطر اخراج در دیدار نیمه نهایی از حضور در فینال محروم بود و مصطفایی به جای وی درون دروازه قرار داشت.

دیدار رده بندی هم امروز بین دو تیم نفت عراق و تای سون نام ویتنام برگزار شد که در نهایت نماینده ویتنام با پیروزی ۷ بر ۳ به عنوان سوم رسید.

پیش از این تیم فولاد ماهان در اولین دوره مسابقات جام باشگاه‌ها و تیم گیتی پسند در سومین دوره این رقابتها به عنوان قهرمانی رسیده بودند و حالا با قهرمانی تاسیسات، این برای سومین بار است که این جام به نماینده ایران می‌رسد.

کد مطلب 2877286

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