به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال مسابقات ششمین دوره فوتسال جام باشگاه‌های آسیا عصر امروز جمعه بین دو تیم تاسیسات دریایی ایران و القادسیه کویت در سالن نقش جهان اصفهان برگزار شد که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۵ بر ۴ به سود تاسیسات دریایی خاتمه یافت تا وحید شمسایی اولین قهرمانی فرامرزی خود را در قالب سرمربی جشن بگیرد.

برای تاسیسات در این مسابقه علی اصغر حسن زاده (۲ بار - دقایق ۲ و ۳۸)، قدرت بهادری (۵)، محمدرضا سنگ سفیدی (۲۲)، وحید شمسایی (۳۶)گلزنی کردند.

مصطفی نظری دروازه بان تاسیسات به خاطر اخراج در دیدار نیمه نهایی از حضور در فینال محروم بود و مصطفایی به جای وی درون دروازه قرار داشت.

دیدار رده بندی هم امروز بین دو تیم نفت عراق و تای سون نام ویتنام برگزار شد که در نهایت نماینده ویتنام با پیروزی ۷ بر ۳ به عنوان سوم رسید.

پیش از این تیم فولاد ماهان در اولین دوره مسابقات جام باشگاه‌ها و تیم گیتی پسند در سومین دوره این رقابتها به عنوان قهرمانی رسیده بودند و حالا با قهرمانی تاسیسات، این برای سومین بار است که این جام به نماینده ایران می‌رسد.