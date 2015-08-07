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۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۴۴

نظری جویباری خبر داد:

صد درصد با کرار جاسم برخورد می کنیم/ برای پروپیچ استعلام گرفتیم

صد درصد با کرار جاسم برخورد می کنیم/ برای پروپیچ استعلام گرفتیم

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال از برخورد این باشگاه با کرار جاسم بازیکن عراقی استقلال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر علی نظری جویباری بعد از پیروزی تیم استقلال مقابل ملوان در هفته دوم لیگ برتر اظهار کرد: ما نیمه اول خوب بازی کردیم و به گل هم رسیدیم اما در نیمه دوم، تیم یک مقدار افت کرد ولی در مجموع خوشحالم که بازی خوبی ارائه دادیم.

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال درباره تهدیدهای جاسم کرار قبل از بازی تصریح کرد: ما کرار را به خاطر این حرکت صددرصد تنبیه می کنیم. درست است که کرار تمام مطالباتش را نگرفته است ولی حق ندارد چنین کار زشتی بکند. مطمئن باشید کار او بدون پاسخ نمی ماند.

نظری جویباری در پایان درباره وضعیت پرو پیچ گفت: کارت بازی این بازیکن صادر شده است ولی برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید ما از فیفا استعلام گرفتیم.

تیم فوتبال استقلال امروز جمعه موفق شد در هفته دوم لیگ برتر با نتیجه ۲ بر صفر مقابل ملوان به پیروزی برسد.

کد مطلب 2877302

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