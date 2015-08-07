کارهای کرار را بزرگنمایی می کنند/ هیچ اتفاقی نیفتاده است!

به گزارش خبرنگار مهر شهاب جهانیان بعد از پیروزی تیم استقلال مقابل ملوان در هفته دوم لیگ برتر اظهار کرد: ما دیدار خوبی برابر ملوان انجام دادیم که این نشان می دهد تیم استقلال به هماهنگی کامل رسیده است. حتی فرصت های زیاد دیگری هم داشتیم که می توانستیم گل های بیشتری به ملوان بزنیم.

سخنگوی هیات مدیره استقلال درباره تهدیدهای جاسم کرار پیش از بازی و تهدید او مبنی بر بازی نکردن به خاطر عدم دریافت مطالباتش تاکید کرد: متاسفانه برخی از دوستان رسانه ای این مسائل را بزرگ می کنند، در حالی که اتفاقی نیفتاده است! کرار امروز به بازی هم آمد و عملکرد خوبی هم داشت.

جهانیان در پایان گفت: ما تازه به باشگاه آمده ایم و باید اجازه بدهید کارمان را پیش ببریم. بعدها متوجه می شوید که ما چقدر در استقلال کار کردیم و زحمت کشیدیم!

جهانیان در حالی تهدیدهای کرار را تکذیب کرده که علی نظری جویباری مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال ضمن تایید حرکت بازیکن عراقی استقلال، از برخورد با این بازیکن خبر داده است.