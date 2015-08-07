به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه جمعه بعد از باخت گسترش فولاد در برابر تراکتورسازی در نشست خبری با بیان اینکه اشتباهات فردی باعث شکست تیم گشترش فولاد شد، افزود: باتیستای برزیلی که یک فصل بدون اشتباهی را پشت سر گذاشته بود امروز در دو صحنه خلیل زاده را رها کرد و وی توانست برای تراکتورسازی دو گل بزند.

وی سپس با تاکید بر اینکه دربی تبریز کیفیت خوب و تماشگر پسندی داشت، ادامه داد: گسترش فولاد مستحق شکست با این نتیجه نبود چراکه ما هم موقعیت های خوبی داشتیم، تراکتورسازی پنج موقعیت داشت که به گل رسید ولی بازیکنان ما نتوانستند از موقعیت های خود به بهترین شرایط استفاده کنند.

سرمربی گسترش فولاد با اشاره به درخشش دروازه بان تراکتورسازی گفت: اخباری امروز ستاره بازی بود، وی موقعیت های زیادی از بازیکنان ما گرفت و باعث شد فقط یک توپ وارد دروازه تراکتورسازی شود.

کمالوند با بیان اینکه امسال گسترش فولاد رتبه ای تک رقمی در لیگ برتر خواهد داشت، ادامه داد: با گذشت زمان ایرادات و ناهماهنگی های تیمی ما برطرف می شود و به شرایط خوب مسابقات خواهیم رسید.

وی با تاکید بر اینکه در بازی امروز که دربی تبریز بود احساس بر منطق غلبه کرد، افزود: امروز دربی تبریز بود و تلاش کردیم حرکت خشنی در بازی نداشته باشیم، باید بیشتر کار کنیم و بازیکنان جدید را با قدیمی ها هماهنگ کنیم.