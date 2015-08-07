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۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۰۹

مجید صالح مطرح کرد:

نباید تاکتیک استقلال رو شود/ دلیل ندارد بازیکنی همیشه فیکس باشد

نباید تاکتیک استقلال رو شود/ دلیل ندارد بازیکنی همیشه فیکس باشد

مربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه نباید تاکتیک این تیم رو شود گفت: دلیلی ندارد هم بازیکنان فیکس بازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر مجید صالح پس از پیروزی تیم استقلال تهران برابر ملون در هفته دوم لیگ برتر اظهار کرد: بازی بعدی ما برابر ذوب آهن سخت تر خواهد بود چرا که آنها بسیار خوب بازی می کنند. ما به نتیجه بازی ذوب آهن مقابل سپاهان کاری نداریم و می دانیم که کارمان دشوار است.

وی افزود: استقلال باید با همین روند رو به جلو حرکت کند چرا که در غیر این صورت به جایگاهی که می خواهیم، نمی رسیم. ما باید طوری بازی کنیم که تاکتیک هایمان رو نشود.

مربی تیم استقلال در پایان درباره فیکس بازی نکردن کرار جاسم در بازی مقابل ملوان گفت: علت این موضوع فنی بود و دلیل ندارد هر بازیکن در هر مسابقه در ترکیب اصلی قرار داشته باشد.

تیم فوتبال استقلال در هفتم دوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه برابر تیم ملوان قرار گرفت و موفق شد این تیم را در ورزشگاه با ۲ گل شکست بدهد.

کد مطلب 2877317

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