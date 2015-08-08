رفت و آمد ۳ساله برای احداث هتل در الیگودرز/ مجتمع«حوضیان»پا نگرفت

محمد تقی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت حوزه گردشگری استان لرستان اظهار داشت: توجه به این بخش می تواند همه مشکلات لرستان در بخشهای مختلف را برطرف کند.

وی با انتقاد از عدم توجه لازم به حوزه گردشگری لرستان از سوی متولیان عنوان کرد: این امر موجب شده که رغبت و حضور گردشگران در استان لرستان کمرنگ باشد.

انتقاد از تغییر مدیریتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری لرستان

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای لرستان در حوزه گردشگری تصریح کرد: استان لرستان دارای ظرفیتهای طبیعی، کوهها، آبشارها و غارهای منحصر به فردی است و با این وجود این پتانسیلها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

توکلی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه در حد مطلوبی پای کار نیست ادامه داد: یکی از عوامل عدم معرفی ظرفیتهای گردشگری لرستان و همچنین حضور گردشگران تغییر مدیریت های مستمر و پی در پی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برنامه ریزی لازم در این اداره کل وجود ندارد گفت: مسئولیت پذیری لازم در این زمینه از سوی متولیان امر در استان وجود ندارد.

سه سال رفت و آمد برای احداث هتل سه ستاره

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کارگروهی از سوی مدیریت ارشد لرستان برای بررسی و تصویب طرحهای گردشگری در استان ادامه داد: هر کدام از این طرحها که در این کارگروه مورد تصویب قرار می گیرند از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان مورد پیگیری قرار نمی گیرند.

توکلی بروکراسی ادارای و عدم همکاری مسئولان را از مهم ترین عوامل عدم رونق بخش گردشگری استان برشمرد و گفت: به عنوان مثال سه سال است که مصورت شده یک هتل سه ستاره در شهرستان الیگودرز احداث شود و این در حالیست که با وجود همه پیگیری ها هنوز این هتل در الیگودرز احداث نشده است.

مجتمعی که قرار بود برای رونق گردشگری حوضیان احداث شود

وی با بیان اینکه سه سال است که برای گرفتن تسهیلات لازم برای ایجاد این هتل در رفت و آمد هستیم تصریح کرد: این در حالیست که مجوزهای لازم نیز برای ایجاد این هتل در شهرستان الیگودرز گرفته شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی همچنین دو سال است که پیگیر یک ایجاد یک مجتمع سیاحتی، رفاهی، فرهنگی در کنار سد حوضیان از سوی بخش خصوصی هستیم گفت: این در حالیست که با وجود اخذ مجوزهای لازم و همچنین پای کار بودن بخش خصوصی هنوز زمینه احداث این مجتمع در کنار سد حوضیان الیگودرز فراهم نشده است.