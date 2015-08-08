به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت ایتالیایی پس از بازدید از طرحهای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای سرمایهگذاری در طرحهای برقآبی کشور اعلام آمادگی کرد.
بر این اساس هیاتی ۴ نفره از شرکت خصوصی برولی ایتالیا در پی تشکیل نشستهایی با مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، از سد و نیروگاه تاریک و سد و نیروگاه سیاهبیشه بازدید کرده و آمادگی خود برای سرمایهگذاری در صنعت برقآبی ایران را اعلام کردند.
هیات ایتالیایی ابتدا از طرح سد و نیروگاه تاریک در ۳۰ کیلومتری شهر رشت بازدید کرد که این طرح در زمره نیروگاههای کوچک با ظرفیت ۳ مگاوات ظرفیت تولید برق محسوب میشود و نوع طراحی و اجرا و همچنین تولید سالیانه ۱۶.۴۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی از پتانسیل آب بند تنظیمی، نظر کارشناسان شرکت برولی را به خود جلب کرد.
این گروه همچنین با حضور در چالوس از طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاه بیشه بازدید کردند و در جریان بازدید این هیات از طرح سیاه بیشه توضیح جامعی توسط مهندسان طرح در محل نمایشگاه سیاه بیشه ارائه شد و سپس این هیات از تجهیزات و مراحل ساخت سد و نیروگاه سیاه بیشه بازدید به عمل آورد.
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تعدادی از طرحها و پروژههای آماده اجرا را به هیئت ایتالیایی ارائه داده تا آنها پس از مطالعه شرایط خود را برای سرمایهگذاری در صنعت برقآبی ایران اعلام کنند.
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