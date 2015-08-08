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۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۵

مدیرکل دفتر مطالعات وزارت ارشاد:

برخی نشریات دچار مرگ خاموش می شوند

برخی نشریات دچار مرگ خاموش می شوند

ساری - مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برخی نشریات دچار مرگ خاموشی اقتصادی و یا سیاسی می شوند که برای پیشگیری از این موضوع باید راهکار طراحی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی فر جمعه شب در آیین بزرگداشت اصحاب رسانه مازندران با بیان اینکه اگر رسانه ای انتقاد نکند به ظاهر رسانه نیست، اظهار داشت: انتقاد سازنده و آگاهانه یکی از وظایف رسانه ها و شرط لاینفک آنهاست.

وی با اشاره به اینکه موضوع انتقاد یکی از مباحث عدیده ای حوزه روزنامه نگاری است که نگاه ویژه ای به این امر شده است، گفت: به غیر از اطلاع رسانی، سرگرمی، هدایت، رهبری و آموزش، مهمترین وظیفه رسانه ها، نظارت بر محیط های سیاسی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه از هزار و ۳۰۰ نشریه عمومی در استان ها حدود ۶ نشریه روزانه است، تصریح کرد: امروز فروش نشریات بویژه نشریات محلی جایگاه و منزلت لازم را ندارد.

سلطانی فر با بیان اینکه روزنامه نگاری در حوزه های مختلف محلی، منطقه ای، شهری و روستایی را در بر می گیرد، افزود: برخی از نشریات از ادبیاتی استفاده می کنند که با فرهنگ منطقه همخوانی ندارد.

وی یکی از خصوصیات و جایگاه در حوزه رسانه را جنسیت مخاطب برشمرد و عنوان کرد این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

سلطانی فر، هفت سطح رسانه های محلی، مرکز فعالیت نشریه، جنسیت مخاطب، سطح اقوام، سطح ملی، مرکزی، بین المللی و جهانی و محتوا را مهم اعلام کرد و افزود: محتوا در نشریات محلی انعکاس دهنده فرهنگ و رکن اصلی است.

وی با اشاره به اینکه کپی کردن اخبار در نشان دادن فرهنگ غنی مردم و طبیعت آن اشکال ندارد، اذعان داشت: کپی کردن بویژه در فضای مجازی و در نشریات محلی صورت می گیرد.

وی شرط اصلی رسانه های محلی را تولید محتوا دانست که باید به آن توجه شود، عنوان و افزود: ارتباط بین مردم و حاکمیت از وظایف ذاتی رسانه هاست که باید به آن توجه و بازتاب دهنده خواسته های مردم نواحی و مناطق محتلف کشور باشند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت ارشاد بیان کرد: باید نگاه استانی خود را در زمینه های مختلف با استان های دیگر تقویت کنیم و مقایسه ای داشته باشیم.

سلطانی فر با توجه به به ارزش های خبری، گفت: یکی از مهمترین نکات مهم نشریات محلی ارزش مجاورت جغرافیایی خبرهاست که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سلطانی فر، چرایی و چگونگی را دو عنصر تولید محتوا در نشریات محلی عنوان کرد و گفت: ضعف مالی نشریات محلی و فقدان سازه کارها از چالش های نشریات است که می تواند موجب تعطیلی آنها شود.  

سلطانی فر با بیان اینکه نشریات از لحاظ اقتصادی باید روی پای خود بیایستد، اظهارداشت: برای تقویت اقتصاد راهکارهای ارائه دهند که یکی از راهکارهای اقتصادی شکل گیری کمپانی مادر یا بزرگ است که پایلوت این امر در تبریز ایجاد شده است و این به استقلال نشریات کمک می کند.

کد مطلب 2877450

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