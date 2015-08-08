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۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۵۵

محققان ادعا می کنند؛

ورزش کردن موجب منظم تر شدن کودکان می شود

ورزش کردن موجب منظم تر شدن کودکان می شود

طبق یک مطالعه جدید ورزش می تواند به کودکان کمک کند تا بیشتر در کلاس نظم و ترتیب را رعایت کرده و در فعالیت های گروهی شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه نشان می دهد کودکانی که در ورزش های گروهی شرکت می کنند، در پیروی از دستورات و قوانین و تمرکز در کلاس درس بهتر از همکلاسی هایشان هستند.

محققان براین باورند که محیط ورزش های گروهی به گونه ای است که به کودکان اهمیت احترام گذاشتن به قوانین و مقررات را آموزش می دهد و مسئولیت پذیری را در آنها پرورش می دهد.

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود کودکانی که در دوره مهد کودک در ورزش های گروهی شرکت می کنند، موفقیت بیشتری در فعالیت های گروهی در کلاس درس دارند. در مقابل، ورزش های فردی هیچ گونه تاثیری در آینده کودک نداشت.

ورزش تیمی یا ورزش گروهی شامل ورزش‌ هایی است که در آن ورزشکاران برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری می‌ کنند. فوتبال، هاکی، بیسبال، بسکتبال، والیبال، تنیس، واترپلو، راگبی، هندبال و کریکت از ورزش‌های تیمی هستند.

کد مطلب 2877457
حبیب احسنی پور

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